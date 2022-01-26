IX Крещенский фестиваль прошел в "Новой Опере"

Нынешний фестиваль - это всего три вечера в афише: опера Массне "Золушка" в концертном исполнении, "Перевернутый концерт", где встречаются самые разные актуальные сочинения и премьера ключевого творения Кайи Саариахо. Эта дерзкая и лаконичная программа озадачила и заставила попытаться разглядеть и расслышать то, что сегодня не было представлено публике.

Фестиваль, придуманный в 2005 году в память об основоположнике "Новой Оперы", знаменитом дирижере Евгении Колобове. Как и отец-основатель театра, фестиваль, ему посвященный, находится в постоянном поиске и чуть ли не каждый год кардинально меняет замыслы, цели и героев.

Сегодня главная действующая сила и фестиваля, и всего того, что происходит в театре, - молодой дирижер Валентин Урюпин. Он только в начале текущего сезона возглавил "Новую Оперу". Поэтому, быть может, и фестивальная программа произвела впечатление прелюдии, но для которой придумали слоган "Новые произведения - новые смыслы", и он явно продолжает логику названия театра.

Французская "Золушка" (миром оперы более любима героиня Россини, хотя к этому сюжету сказки Шарля Перро в попытке сотворить шедевр обращались многие композиторы) - создание не только изящное, но прихотливое. В музыке романтизм смешивается с импрессионизмом, а сюжет балансирует между всем известной детской сказкой и назидательной притчей благодаря фантастики, юмору, печали, и, конечно, любови. Театр постарался обойтись своими силами. Лишь роль принца Шармана исполнила меццо-сопрано из Франции Антуанетта Деннефельд. Именно этому женскому голосу композитор отдал партию героя, чтобы голоса Принца и Золушки, которую исполнила солистка театра Елизавета Соина, имели наибольшую возможность для пресечения.

Все заметно старались, но французская опера - это крепкий орешек. И можно было бы предположить, что все интонационные, стилистические и лингвистические огрехи, от которых мастерски отвлекал классный свет и яркие дамские наряды, будут преодолены в будущем. Но, как ни странно, эта партитура к полноценной театральной постановке не намечается, а посему опера, по большому счету, так и осталась заслонена от не многочисленной аудитории пюпитрами.

Наша оперная публика, надо заметить, не жалует вниманием концертные исполнения, редкие названия и современные произведения. А это именно тот контент, на который "Новая Опера", очевидно, хочет сделать ставку сегодня. И театр не намерен менять траекторию репертуара, а начал долгую игру по воспитанию своего зрителя. Недавно активно заработал проект "ОКНО" (Образовательный кластер "Новой Оперы"). Вот и в фестивальную программу, которую сопровождали экскурсии, лекции, открытые репетиции и встречи с музыкантами, вошел "Перевернутый концерт" в камерном формате, когда и слушатели, и исполнители разместились на сцене. И надо заметить, самые разные события, "стирающие" границы между публикой и артистами, посещаются с неизменным интересом.

Фото: Фото предоставлено театром "Новая Опера"

Театр обещает в обозримом будущем сразу несколько смелых премьер. Уже в апреле представят "Мертвый город" Эриха Вольфганга Корнгольда, а уже в следующем сезоне появится редкий образец французской комической оперы XIX века - "Почтальон из Лонжюмо" от автора всемирно известного балета "Жизель" Адольфа Шарля Адана. Будет еще и постановка оперы Джона Адамса "Доктор Атомик", которую покажут не только в фестивальном формате, но она войдет и в репертуар театра. Сам же "Крещенский фестиваль" в 2023 году станет значительно масштабнее.

А главным событием нынешнего форума стало первое исполнение в России оратории "Страсти Симоны" (названные в афише "Страсти Симоновы") знаменитого финского композитора французской огранки Кайи Саариахо.

La Passion de Simone впервые прозвучали в Вене в 2006 году в постановке Питера Селларса и с того момента имеют вполне счастливую судьбу в отличии от героини "Страстей". В центре одного из самых значимых произведений современной европейской музыки - Симона Вейль, француженка еврейского происхождения, беспартийная большевичка, христианский мыслитель, философ, мистик, участница гражданской войны в Испании и французского Сопротивления, добровольно обрекшая себя на гибель от голода из солидарности с теми, кто погибал в концлагерях, и подтверждение собственной философии.

Партитура на либретто Амина Маалуфа масштабна и предполагает участие оркестра с расширенным составом ударных, хора, чтеца (партия, которого, к сожалению, что допускается автором, звучала в записи), электроники и сопрано. В "Новой Опере" сольную партию разложили на два голоса Ирины Боженко и Марии Буйносовой, что предало еще большей драматической глубины. Но певицы удивили, только появившись: в провокативных брючных нарядах в стиле "кабаре" с обнаженными плечами и свободными галстуками на шее. Притом, что им предстояло рассказать о шествии на Голгофу в 15 частях-"остановках".

Жаль только, что певцам не всегда хватало точности интонации и четкости дикции, а публике - полного текста либретто в программке концерта, как и обстоятельного буклета - путеводителя не столько по фестивалю, сколько по миру новой музыки с ее новыми смыслами. Но партитура Саариахо феноменальна как по композиторской технике, когда достигается зыбкий баланс инструментальных и человеческих голосов: оркестрового и электронного звука, сольных и хоровых партий, но и по своей мистической, сакральной силе с неизбежным фатальным финалом.