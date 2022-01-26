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26.01.2022 17:58
Рубрика: Власть

К электронному голосованию установят единые требования

Текст: Татьяна Замахина
В России установят единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Документ внесли депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин. "Мы не устанавливаем тотальное и обязательное электронное голосование. Оно не заменяет традиционное голосование с бюллетенями и участками", - подчеркнул Вяткин.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Согласно документу, ДЭГ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информационных систем. Требования к последним установит Центризбирком.

Кроме того, предлагается прописать обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности для голосующих онлайн. Процедура должна обеспечить анонимность голосов, их шифрование в ходе выборов и расшифрование после их завершения.

При этом для указанных процедур должны быть предназначены отдельные электронные ключи. Все это позволит обеспечить невозможность установления связи между персональными данными избирателя и результатом его волеизъявления, полагают авторы.

Для участия в электронном голосовании, исходя из документа, избиратели должны будут подать заявление, которое затем пройдет проверку и будет сопоставлено с данными соответствующего регистра.

Кроме выборов, проект касается и референдумов на территории РФ.

Поводом для разработки проекта стал опыт применения ДЭГ на выборах в 2019-2021 годах. По мнению депутатов, результаты показали, что нужно установить основные принципы проведения такого голосования, которые будут едиными для всех выборов и референдумов на территории страны. Сейчас проведение ДЭГ регулируется временными законами, пояснил Дмитрий Вяткин.

В КПРФ и СРЗП выступили против проекта: они видят в ДЭГ нарушения прав граждан. "К сожалению, не гарантировано, что волеизъявление граждан при электронном голосовании будет интерпретировано именно так, как того хотят граждане", - высказал мнение лидер СРЗП Сергей Миронов.

"Значительная часть населения не доверяет такой системе, она не прозрачная", - заявил от КПРФ Юрий Синельщиков. Ранее компартия внесла в ГД проект, где предлагает вообще отменить саму возможность онлайн-голосования.

"Новые люди" проект поддержали, но считают, что его надо дорабатывать ко второму чтению. В частности, чтобы была возможность проверить, действительно ли голос принадлежит тому человеку, который был зарегистрирован.

Между тем далеко не все регионы пока демонстрируют готовность проведению кампаний в режиме онлайн. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что комиссия на сегодняшний день получил шесть заявок от регионов о желании использовать ДЭГ на выборах в единый день голосования в 2022 году. По его словам, срок подачи заявок истекает в январе, и он ожидает, что их будет около десятка.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что дистанционное электронное голосование является очень перспективным, но при этом не замещает традиционный формат проведения выборов.

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