К каким проблемам нужно быть готовым, переезжая в новостройку

В столичном регионе в прошлом году купили десятки тысяч квартир в новостройках, а объемы жилищного строительства в Москве побили рекорд 1965 года, превзойдя его сразу на треть. Однако, переезжая в новые дома, москвичи сталкиваются порой не только с современными технологиями и комфортом, но и с проблемами - от слабой шумоизоляции до навязанных застройщиками управляющих компаний. К чему нужно быть готовым, собираясь поселиться в новостройке? Корреспондент "РГ" узнал это на своем опыте, переехав из дома 1980 года постройки в многоэтажку образца 2021-го.

Вас слышно!

Парадокс, но многие присущие новостройкам минусы напрямую связаны с их плюсами. Взять, например, нежилые первые этажи - с одной стороны, это очень удобно. Кофейня, парикмахерская, аптека, зоомагазин, да хоть соляная комната - все работает чуть ли не в вашем подъезде, нужно только спуститься на лифте. Коммерческие помещения на первых этажах - давно обязательное требование для московских новостроек. Однако далеко не всегда такое соседство радует жильцов обычных квартир, особенно когда они расположены на нижних этажах.

Я, например, живу на третьем этаже, а на первом у нас расположилась шашлычная. С утра до ночи там в промышленных масштабах жарят мясо на углях, а чтобы дымом не заволокло кухню и зал, владелец поставил мощную вытяжку. Когда она работает на полную мощность, звук, как у самолета на взлете - слышно этажа до пятого. Происходит это по десять раз на дню, и решить проблему пока не удается - шашлычники не готовы отказаться от работы, зато жильцы готовы биться за свой покой до конца.

Да что шашлычная - цветочный магазин прошлым летом повесил на фасаде дома мощные блоки кондиционеров, чтобы цветам было прохладно. Вот только соседей от этого бросило в жар - блоки гудят так сильно, что летом невозможно открыть окно. А магазин еще и круглосуточный...

Другая характерная проблема новостроек тоже связана с шумом - это в целом слабая звукоизоляция. Мы привыкли шутить про хрущевки, мол, когда один сосед чихает, другой желает ему здоровья, но в новеньких многоэтажках ситуация не лучше. Дома сейчас часто строят по монолитно-каркасной технологии - дом получается из литого бетона, который отлично передает звук. У меня как раз такой - когда кто-то в неположенное время начинает сверлить, то соседи его пытаются вычислить в общедомовом чате. Откуда идет звук - совершенно непонятно. Я как-то обежал три этажа сверху, а оказалось, что ремонт делают внизу.

Второй момент - стены между квартирами зачастую выложены из газобетонных блоков. Мало того, что они сами не отличаются отменной звукоизоляцией, так еще и выкладывают их люди без опыта. Вчера они месили бетон, сегодня клеят обои, а завтра возьмутся за кладку. Поэтому раствор между блоками могут уложить так, что останутся щели. А еще блоки не уложить под потолок вплотную - остается зазор, который необходимо герметизировать. Делают это тоже спустя рукава, а это снова щели. И ладно, если вы купите квартиру без отделки - это будет видно и можно поправить в процессе ремонта. А вот если жилье куплено с готовой отделкой от застройщика, готовьтесь к тому, что недоделки спрячутся под обоями и натяжным потолком. Здороваться с соседями можно будет не повышая голоса.

Управдом, выйди вон

Еще нужно быть готовым, что в первые год-два вас будут сопровождать коммунальные проблемы. Думаете, трубы текут только в хрущевках? Отнюдь, в едва сданных домах тоже вовсю прорывает водопровод, искрит проводка, а батареи отопления остывают без видимых причин. Вина отчасти снова лежит на низкой квалификации рабочих - делают все побыстрее и попроще. Поэтому в наиболее слабых местах то тут, то там случаются аварии. В моем доме, например, через год после ввода в эксплуатацию прорвало вводную трубу с холодной водой. Случилось это ночью в подвале, так что вода незамеченной добралась до насосов и другого электрооборудования. Без света остался весь дом. Вдобавок выключилась крышная котельная. В итоге мы с соседями в марте больше суток сидели без всех видов коммунальных ресурсов от электроэнергии до отопления.

Не думайте, что решать эти проблемы отважно бросятся коммунальщики. В новостройках управляющие компании обычно остаются в наследство от застройщиков - договоры с ними людям выдают вместе с другими документами на квартиру, и те, не вникая, все подписывают. А потом удивляются цифрам в платежках, поскольку коммерческие управдомы устанавливают высокие тарифы на содержание жилья.

Многие присущие новым домам минусы напрямую связаны с их плюсами

Люди голосуют за них сами, опять же не вникая - вам только что выдали ключи от квартиры, голова занята переездом, а не тарифами на коммуналку. При этом, несмотря на высокую плату, работают эти УК часто плохо, да еще и за любую услугу просят дополнительные деньги. Бывает у таких управдомов и еще одна задача - скрывать строительные недостатки, пока не закончатся пять лет гарантии на дом. То есть УК вместо того, чтобы требовать от застройщика устранить брак, будет латать его и маскировать, ведь она, по сути, и есть часть застройщика.

Не стоит забывать и о других, характерных для новостроек проблемах. Это, например, острая нехватка парковочных мест. Дома строят высокие, порой по 20-30 этажей, вдобавок часть квартир в них могут занимать 20-метровые студии. В результате жильцов много, у каждого второго машина, а ставить ее - куда? Дворы и те сейчас принято делать без машин. А значит, под парковку остаются внешние проезды, которые не в силах вместить и половину желающих.

Покупать жилье в строящихся домах москвичей стимулируют относительно низкие цены и ставки по ипотеке. Фото: Сергей Куксин

Кстати

Все так плохо?

Нет. В этой статье сделан упор именно на минусы новостроек, о которых вы не услышите от менеджеров компаний-застройщиков и не прочитаете в рекламных объявлениях. Однако не все рекламные слоганы врут. В новостройках действительно хорошие планировки - есть и 20-метровые кухни, и трехметровые потолки, и отдельные гардеробные, а в подвале можно прикупить небольшую кладовку. В подъездах действительно гораздо приятнее находиться, чем в хрущевках - керамогранит, подвесные потолки, точечные светильники, а на нужный этаж вас доставит быстрый и бесшумный лифт. Плюсов хватает, иначе бы люди не разбирали строящиеся квартиры как горячие пирожки. Но нужно понимать, что и всех проблем новые дома не решают - напротив, некоторые они только порождают.