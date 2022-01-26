Как защитить сбережения россиян от инфляции

На конец 2021 года инфляция составила 8,4 процента, при этом цены на продовольственные товары выросли еще сильнее - на 10,6 процента. Те, кто открывал депозиты в начале года по ставкам 4,5-5 процента, оказались в проигрыше.

Сейчас ставки по вкладам продолжают отставать от инфляции и составляют в среднем 7,8-8,3 процента (инфляция на 14 января - 8,62 процента).

В поисках защиты своих накоплений население поспешило на фондовый рынок. Но выбор ценных бумаг на бирже очень широкий и не всегда понятно, какой именно финансовый инструмент стоит выбрать.

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов рассказал о наиболее эффективных инструментах для защиты капитала от инфляции:

Акции, как защита от инфляции

Акция - это доля в компании. Это значит, что владелец ценной бумаги имеет право на долю в прибыли, которую он может получить в виде дивидендов или в виде роста стоимости акций, если компания будет реинвестировать доходы в производство.

Если цены на товары растут, значит компании зарабатывают больше от их продажи. Следовательно, растет и прибыль акционеров. Поэтому для защиты от инфляции инвесторам иногда рекомендуют покупать акции крупных компаний, в том числе из потребительского сектора.

Но здесь нужно сделать ряд оговорок. Во-первых, на отдельные товары государство может регулировать цены посредством прямых или косвенных ограничений, таких как экспортные пошлины, налоги и так далее. В результате компания может не получить выгоду от роста цен в полной мере.

Во-вторых, расти может не только стоимость конечной продукции, но и стоимость сырья для ее производства. Иногда себестоимость растет даже быстрее, из-за чего маржинальность компании будет снижаться.

В результате на коротком промежутке времени инвестор может не получить должной защиты от инфляции. Кроме того, на цену акций влияет множество других факторов. Поэтому акции стоит рассматривать в качестве средства для защиты от роста цен только на долгосрочном временном промежутке от нескольких лет и дольше.

На российском рынке хорошие результаты на длинной дистанции показывают акции компаний-экспортеров.

Облигации с защитой от инфляции

Облигации часто остаются вне поля зрения частного инвестора, но это большая ошибка. Среди долговых бумаг можно встретить много интересных инструментов, которые подходят для решения специфических задач. К таким инструментам как раз относятся ОФЗ-ИН.

Это государственные облигации, номинал которых индексируется на размер инфляции. Таким образом инвестор гарантировано будет защищен от роста цен за счет индексации своих вложений. При этом по ОФЗ-ИН государство выплачивает купонный доход в размере 2,5% в год, что позволяет гарантировано получить доходность выше инфляции.

На сегодняшний день на бирже обращаются выпуски ОФЗ-ИН с номерами 52001, 52002, 52003 и 52004. Самый короткий выпуск 52001 с погашением в августе 2023 году подходит для наиболее консервативных инвесторов. Остальные бумаги подойдут тем, кто планирует свои инвестиции на более длительный горизонт.

Выгода ИИС

Какой бы инструмент не предпочел инвестор, будь то акции или ОФЗ-ИН, не стоит забывать про выгоды, которые несет в себе индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Инвестируя через ИИС, инвестор получает выгодные условия по налогообложению и может рассчитывать на более высокую доходность. А более высокий доход всегда увеличивает шансы на то, что капитал будет расти быстрее инфляции.