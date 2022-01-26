Какие вещи нашего повседневного обихода сделаны из мусора

Когда экологи говорят, что мы живем на куче мусора, они имеют в виду те 60 млн тонн отходов, которые каждый год оставляют после себя россияне. Но отчасти мы живем на куче мусора в самом прямом смысле: многие изделия нашего привычного обихода произведены из вторсырья, о чем мы можем даже и не догадываться.

Из дома вышел человек из старых газет, тряпок, коробок, пластиковых бутылок и каких-то железок, которым придали вторую жизнь, переработав отходы, выброшенные на помойку. Фото: REUTERS

Из вашей куртки кто-то пил

Пластиковые бутылки, попадающие на переработку, - источник замечательного сырья, из которого создают ткань, годящуюся для производства чего угодно - от футболок до курток или сумок.

На долю пластиковой тары приходится около трети объема бытового мусора. Она сделана из полиэфира (для краткости его часто называют ПЭТ). Его огромное достоинство - можно бесчисленное количество раз перерабатывать, тем самым сокращая потребление нефти, изначально он сделан именно из нее.

Процесс превращения бутылок в одежду довольно прост. Сначала с них снимают крышки, убирают этикетки и сортируют по цвету. Затем пропускают через пресс и измельчитель. При помощи пара удаляют всякие примеси. Из получившейся массы изготавливают флекс или особые гранулы. Уже из этого промежуточного сырья можно вытянуть, например, химическое волокно. Оно становится основой для нетканых материалов, их используют для утепления тканей или придания им прочности.

Теплые флисовые куртки, которые в комплекте с термобельем позволяют долго не замерзать на морозе, тоже сделаны из полиэфирного материала. Впрочем, из бутылок можно получить и полиэстер. Легкий, прочный, износостойкий, он позволяет шить из себя, например, удобную спортивную форму. Ведущие бренды спортивной экипировки шьют, а лучшие футбольные команды мира носят такую форму не только из любви к экологии, она очень практична и удобна.

Сумки тоже удобно выпускать из переработанных бутылок. На пошив одного городского рюкзака нужно примерно два десятка бутылок. После их переработки получится достаточно материала для пошива красивого и практичного изделия.

Утиль для дома

Защитить стены и перекрытия от протечек помогают отслужившие свое автомобильные покрышки. Их мельчат, превращая в резиновую крошку, и вместе с синтетической ватой превращают во вторичный текстиль. А затем этим полотном укрывают стены зданий. Можно использовать и для промышленных построек, и для жилых домов - все безопасно и экологично. Такая обертка защищает стройматериалы от трещин, гниения и грибка. Безопасен при пожаре и служит полвека.

До 75% алюминия и изделий из него, выпущенных в 1988 году, до сих пор находятся в обороте

Из тех же старых шин делают и резиново-битумную мастику. Она способна защитить трубы от коррозии, перекрытия - от протекания, любые поверхности - от грибка и плесени. Опять же, никаких вредных веществ не выделяет.

Кстати, и флизелин, на основе которого делают обои, тоже родом из мусорного бака. Это еще один вариант переработки пластиковых бутылок.

Не шуршите!

На долю бумаги, картона и прочей макулатуры приходится около 40% содержимого мусорных баков. Писчую бумагу из макулатуры делать пока не получается, но очень многие изделия, без которых мы не можем прожить и дня, - запросто.

Например, коробки, в которых удобно нести из магазина, а потом хранить разные вещи, в большинстве своем сделаны из макулатуры. Коробка может быть переработана до шести раз. При каждом цикле молекулы целлюлозы уменьшаются и после шестого превращения становятся слишком короткими. Такой картон будет непрочным. К тому же произвести коробку из макулатуры стоит в полтора-два раза дешевле, чем из древесины, для технологических процессов требуются более низкие температуры, за счет чего сокращаются издержки.

Туалетная бумага многих марок - тоже из вторсырья. Отличить наощупь ту, которая сделана из первичных материалов, от рециклинговой практически невозможно. Чтобы превратить офисные документы в туалетную бумагу, их надо измельчить, а после проварить, отжать, просушить и спрессовать. По подсчетам экологов, год использования туалетной бумаги, сделанной из вторсырья, семьей из трех человек позволяет сохранить целую березу.

Стабильность алюминия

Практически все алюминиевые банки с напитками, которые есть в вашем холодильнике, уже были использованы, причем десятки, если не сотни раз. Экологи утверждают, что 75% алюминия и изделий из него, выпущенных в 1988 году, до сих пор находятся в обороте. Ведь этот металл можно перерабатывать сколь угодно много и часто. Среднее время обращения банки - два месяца. За это время ее купят, используют, выбросят, отберут из бака с отходами, переработают, отправят на завод, нальют в нее напиток и снова привезут в магазин. Баночный алюминий может пойти на производство деталей для автомобилей или самолетов или, например, мебели - его свойства позволяют спокойно менять специализацию. Средняя машина, сошедшая с конвейера, содержит минимум 120 кг алюминия.

Матчасть

Что не надо отправлять на переработку

Экологи отмечают, что очень часто в баки для перерабатываемых отходов люди по незнанию кидают то, из чего вторичные ресурсы получить нельзя. Поэтому их надо помещать в контейнер для смешанных отходов. В хит-парад неправильно выброшенных предметов вошли:

- пищевая пленка;

- одноразовые скатерти;

- шторы для ванн;

- детские игрушки;

- упаковка из-под лекарств;

- тюбики из-под зубной пасты;

- упаковки корма для животных;

- упаковки сыра;

- упаковки для замороженных продуктов;

- керамика;

- фаянс;

- фарфор;

- хрусталь;

- зеркала;

- одноразовые стаканчики и тарелки, испачканные продуктами;

- сигаретные пачки;

- пачки из-под соков.

Все эти предметы надо отправлять в бак для смешанных отходов, напоминают в ППК "Российский экологический оператор ( РЭО).

Тем временем

Сколько стоит лишняя упаковка

Привычка заворачивать каждое яблоко или кусок колбасы в несколько слоев упаковки, а также отказ от неперерабатываемой тары может сэкономить стране 66 млрд рублей в год. Такой расчет представил глава ППК РЭО Денис Буцаев. Розничные магазины согласились с предложением, но отметили, что перестройка упаковочных линий поставщиков потребует денег и времени.

Кстати

Вторая жизнь пакетов

Новенькая скамейка из непонятного, но очень приятного на ощупь материала на детской площадке во дворе дома - это 5 тысяч переработанных пакетов, в которых кладут покупки на кассах супермаркетов, смешанных с 80 кг песка. На 150 лавочек уходит почти 5 тонн старых пакетов. Если делать такие же скамейки из дерева, потребуется срубить 75 деревьев. Дополнительные плюсы "скамейки из пакетов" - на ней нельзя ничего выцарапать, а краска никогда не облезет, ее ведь просто нет. Никакой химии из себя такая уличная мебель не выделяет.