Китай встречает зимнюю Олимпиаду-2022

Новости

CNN обозначил Харьков как российский город 10:16
Джабаров: Санкции против главы государства - это санкции против всего народа 10:12
Умер писатель-фантаст и сценарист Владимир Губарев 10:11
Корабли Северного флота вышли в Баренцево море в ходе учений 10:01
В Китае назвали утопией антироссийские планы США по газу 09:59
Минобрнауки: Большинство российских вузов работают в смешанном формате 09:58
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание 09:46
Предприниматели смогут оплачивать счета на портале mos.ru 09:44
Пушилин: ДНР готова к агрессивным действиям со стороны Украины 09:39
В одном из районов Алма-Аты введен режим антитеррористической операции 09:35
Bloomberg: Германия выступает против санкций в отношении России в сфере энергетики 08:53
Генпрокуратура признала польский фонд нежелательным на территории РФ 08:34
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей на три недели 08:30
Cell Research: Восемь противовирусных препаратов эффективны против "омикрона" 08:19
Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина 07:48
Посольство РФ: Поддержка США дает украинским боевикам карт-бланш на провокации 07:28
В Приморье внесут поправки в закон об обращении с животными 07:06
В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений 06:40
Неизвестные "заминировали" школы в Уссурийске и Находке 06:26
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию студентов от COVID-19 06:06
Хирург рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков 05:50
Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до 41 процента 05:30
ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 за неделю 04:55
Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО 04:30
В Южно-Сахалинске сняли режим ЧС, введенный из-за циклона 04:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 09:00
Рубрика: В мире

Спорт торжествует

Китай встречает зимнюю Олимпиаду-2022
Текст: Сюэ Юань
"Олимпиада в Пекине станет торжеством спорта, которое ждет весь мир. И Китай готов к ее проведению", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время новогоднего обращения в канун 2022 года. Примечательно, что зимняя Олимпиада в Пекине ­начнется с наступлением Нового года по восточному календарю. Это время полное надежд и благословений.
На улице Пекина иностранцы фотографируются с талисманами Олимпиады-2022 — пандой Бин Дуньдунь и фонариком Сюэ Жунжун. Фото: Го Цзюньфэн На улице Пекина иностранцы фотографируются с талисманами Олимпиады-2022 — пандой Бин Дуньдунь и фонариком Сюэ Жунжун. Фото: Го Цзюньфэн
На улице Пекина иностранцы фотографируются с талисманами Олимпиады-2022 — пандой Бин Дуньдунь и фонариком Сюэ Жунжун. Фото: Го Цзюньфэн

Китай готовился к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года шесть лет. И все это время придерживался концепции проведения "зеленой", общедоступной, открытой и честной Олимпиады. Сейчас в стране завершают последние подготовительные работы и все уверены в успешном проведении игр.

Гостей со всего мира ждут в трех зонах соревнований: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. К Олимпиаде подготовлено 12 высокотехнологичных спортивных объектов, а штат сотрудников по их эксплуатации уже переведен в режим работы в условиях соревнований. Ускоренными темпами завершаются строительство и модернизация неспортивных объектов. Построены и ожидают своих жильцов три зимние олимпийские деревни. Реконструированы площадки для проведения церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

С 5 октября по конец декабря 2021 года на восьми спортивных площадках в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу последовательно прошли десять международных соревнований, три международные тренировочные недели и два внутренних контрольных мероприятия, в которых приняли участие более двух тысяч иностранных спортсменов, представителей власти и других участников игр. Учтены все необходимые факторы, включающие профилактику и контроль во время пандемии. Заложена основа для безопасного и успешного проведения зимней Олимпиады в назначенный срок.

Вложение мудрости, идей и усилий Китая в олимпийское движение даст мощный импульс для мира

Как сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл, МОК получил множество позитивных отзывов о спортивных объектах. Речь не только о технической эксплуатации сооружений, но и о личных ощущениях спортсменов.

Китай приветствует выдающихся спортсменов зимних видов спорта со всего мира, которые соберутся под Олимпийским флагом в Пекине. Организаторы Олимпиады надеются, что спортсмены, несмотря на дух соперничества, будут поощрять и помогать друг другу в достижении успехов и демонстрировать дружбу и уважение.

Место проведения Олимпийских игр сегодня напоминает "глобальную деревню". Спортсмены из разных стран будут жить под одной крышей, обмениваясь культурой, внося свой вклад в дружбу и прогресс. Зимняя Олимпиада в Пекине, сплачивающая мир через спорт, явит собой грандиозную сцену, на которой будут запечатлены яркие моменты.

В 2021 году олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее", который оставался неизменным с 1894 года, впервые был изменен. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе". Это мощный сигнал, посланный олимпийским движением миру, говорят в Китае. Обновленный девиз соответствует концепции сообщества единой судьбы человечества. Вложение мудрости, идей и усилий Китая в олимпийское движение даст мощный импульс для создания лучшего мира, уверены организаторы Олимпиады.

В преддверии Олимпиады на улицах Пекина можно встретить все больше спортсменов-любителей Фото: Чэнь Сяогэнь

Привлечение большего количества людей к зимним видам спорта - одна из целей олимпийского движения. Как считает президент МОК Томас Бах, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине свяжут китайский народ с миром, воплотив в жизнь видение Китая по привлечению 300 миллионов человек к занятиям зимним видам спорта. Являясь твердым пропагандистом и приверженцем олимпийского движения, Китай развернет перед миром великолепную картину зимних видов спорта.

Несмотря на то что пандемия по-прежнему распространяется по всему миру, дух Олимпиады и сила спорта помогут странам объединиться в борьбе перед вызовами.

Мы будем с нетерпением ждать, когда олимпийский огонь расцветит ночное небо Пекина и огонь надежды озарит каждое сердце, говорят в Китае.

Давайте вместе встретим зимние Олимпийские игры-2022!

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений
Джабаров: Санкции против главы государства - это санкции против всего народа
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание
Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина
Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане