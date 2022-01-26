Китай встречает зимнюю Олимпиаду-2022

"Олимпиада в Пекине станет торжеством спорта, которое ждет весь мир. И Китай готов к ее проведению", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время новогоднего обращения в канун 2022 года. Примечательно, что зимняя Олимпиада в Пекине ­начнется с наступлением Нового года по восточному календарю. Это время полное надежд и благословений.

Китай готовился к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года шесть лет. И все это время придерживался концепции проведения "зеленой", общедоступной, открытой и честной Олимпиады. Сейчас в стране завершают последние подготовительные работы и все уверены в успешном проведении игр.

Гостей со всего мира ждут в трех зонах соревнований: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. К Олимпиаде подготовлено 12 высокотехнологичных спортивных объектов, а штат сотрудников по их эксплуатации уже переведен в режим работы в условиях соревнований. Ускоренными темпами завершаются строительство и модернизация неспортивных объектов. Построены и ожидают своих жильцов три зимние олимпийские деревни. Реконструированы площадки для проведения церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

С 5 октября по конец декабря 2021 года на восьми спортивных площадках в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу последовательно прошли десять международных соревнований, три международные тренировочные недели и два внутренних контрольных мероприятия, в которых приняли участие более двух тысяч иностранных спортсменов, представителей власти и других участников игр. Учтены все необходимые факторы, включающие профилактику и контроль во время пандемии. Заложена основа для безопасного и успешного проведения зимней Олимпиады в назначенный срок.

Вложение мудрости, идей и усилий Китая в олимпийское движение даст мощный импульс для мира

Как сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл, МОК получил множество позитивных отзывов о спортивных объектах. Речь не только о технической эксплуатации сооружений, но и о личных ощущениях спортсменов.

Китай приветствует выдающихся спортсменов зимних видов спорта со всего мира, которые соберутся под Олимпийским флагом в Пекине. Организаторы Олимпиады надеются, что спортсмены, несмотря на дух соперничества, будут поощрять и помогать друг другу в достижении успехов и демонстрировать дружбу и уважение.

Место проведения Олимпийских игр сегодня напоминает "глобальную деревню". Спортсмены из разных стран будут жить под одной крышей, обмениваясь культурой, внося свой вклад в дружбу и прогресс. Зимняя Олимпиада в Пекине, сплачивающая мир через спорт, явит собой грандиозную сцену, на которой будут запечатлены яркие моменты.

В 2021 году олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее", который оставался неизменным с 1894 года, впервые был изменен. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе". Это мощный сигнал, посланный олимпийским движением миру, говорят в Китае. Обновленный девиз соответствует концепции сообщества единой судьбы человечества. Вложение мудрости, идей и усилий Китая в олимпийское движение даст мощный импульс для создания лучшего мира, уверены организаторы Олимпиады.

В преддверии Олимпиады на улицах Пекина можно встретить все больше спортсменов-любителей Фото: Чэнь Сяогэнь

Привлечение большего количества людей к зимним видам спорта - одна из целей олимпийского движения. Как считает президент МОК Томас Бах, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине свяжут китайский народ с миром, воплотив в жизнь видение Китая по привлечению 300 миллионов человек к занятиям зимним видам спорта. Являясь твердым пропагандистом и приверженцем олимпийского движения, Китай развернет перед миром великолепную картину зимних видов спорта.

Несмотря на то что пандемия по-прежнему распространяется по всему миру, дух Олимпиады и сила спорта помогут странам объединиться в борьбе перед вызовами.

Мы будем с нетерпением ждать, когда олимпийский огонь расцветит ночное небо Пекина и огонь надежды озарит каждое сердце, говорят в Китае.

Давайте вместе встретим зимние Олимпийские игры-2022!

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"