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26.01.2022 09:00
Рубрика: В мире

Миллионы встали на лыжи и коньки

КНР достигла больших результатов в продвижении зимних видов спорта среди населения
Текст: Фань Цзяюань, Чэнь Чэньси
План Китая по привлечению 300 миллионов человек к зимним видам спорта достигнут, о чем сообщается в официальном отчете, который подготовило Государственное статистическое управление КНР по поручению Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта.
Любители спорта играют в хоккей в городском округе Хух-Хото Внутренней Монголии на севере Китая Фото: Дин Гэньхоу Любители спорта играют в хоккей в городском округе Хух-Хото Внутренней Монголии на севере Китая Фото: Дин Гэньхоу
Любители спорта играют в хоккей в городском округе Хух-Хото Внутренней Монголии на севере Китая Фото: Дин Гэньхоу

Отчет показывает, что с тех пор, как в 2015 году Китай выиграл право проводить в Пекине зимнюю Олимпиаду, 346 миллионов человек по всей стране приняли участие в различных видах спорта на снегу и льду, коэффициент участия составил 24,56 процента.

Если говорить о возрастных группах, то число жителей в возрасте 18 лет и старше, занимающихся зимними видами спорта, составило 300 миллионов человек, а количество таких граждан в возрасте до 18 лет достигло 46 миллионов. У населения в возрасте 18-30 лет самый высокий коэффициент участия - 37,27 процента.

Цель привлечь к зимним видам спорта 300 миллионов человек была достигнута досрочно

Что касается целей участия, то наибольшую долю в 70,35 процента заняли "развлечения и досуг". На втором месте цель "укрепление здоровья" с долей в 15,78 процента.

"Цель привлечь к зимним видам спорта 300 миллионов человек была достигнута досрочно благодаря высокому уровню планирования, - заявил директор Исследовательского центра спортивной экономики Центрального университета финансов и экономики Ван Юйсюн. - Центральные и местные органы власти выпустили множество директивных документов, служащих руководством по стимулированию развития зимних видов спорта. Кроме того, зимние виды спорта занимают важное место в программных документах и планах развития спортивной индустрии, общенародных акций по укреплению здоровья, молодежной физкультуры и профессионального спорта".

Под руководством правительства повышается осведомленность общественности. Согласно отчету 92,64 процента респондентов, принимавших участие в зимних видах спорта с 2015 года, занимались спортом самостоятельно и спонтанно. Всекитайский массовый сезон снега и льда, стартовавший в 2014 году, уже стал ежегодным мероприятием по популяризации и продвижению зимних видов спорта. Масштабы участия в нем выросли с 10 провинций, автономных районов и городов в первом году проведения до 31 провинции, региона и города в настоящее время. Число участников также возросло с первоначальных 10 миллионов до почти 100 миллионов в зимний сезон 2020-2021 годов. Кроме того, было проведено около 1,2 тысячи массовых зимних мероприятий.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине открыли новые пространственно-временные координаты для зимних видов спорта в Китае. Отчет показывает, что жители 31 провинции, автономного района и города в той или иной степени участвовали в занятиях снежно-ледовыми видами спорта. В частности, уровень участия в 12 провинциях, автономных районах и городах достиг более 30 процентов.

Недавно построенные и реконструированные крытые катки и снежные поля способствуют распространению зимних видов спорта круглый год и становятся важной инфраструктурой для развития новой тенденции в общественной жизни. Согласно данным Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, в начале 2021 года в стране насчитывалось 654 стандартных катка и 803 крытых и открытых горнолыжных базы, что на 317 и 41 процент соответственно больше, чем в 2015 году.

Научно-технические достижения позволили проводить соревнования по зимним видам спорта даже в не сезон. Сейчас создана модель круглогодичной организации мероприятий на льду и снегу, что положило начало новой волне занятия зимними видами спорта.

Реализация цели приобщить к зимним видам спорта 300 миллионов человек не только успешно осуществила транс­формацию снежно-ледовых видов спорта из нишевых в общедоступные, из региональных в национальные и из зимних в круглогодичные, но и повысила чувство удовлетворения у людей. Китайская практика по развитию зимних видов спорта распространяется во всем мире.

Дети занимаются спортом на горнолыжной базе «Тошань» провинции Шаньдун на востоке Китая Фото: Ван Цзилинь

"Зимняя Олимпиада в Пекине побудила 300 миллионов человек принять участие в занятиях спортом на льду и снегу, что является историческим прогрессом в развитии зимних видов спорта во всем мире. Это также имеет важное значение для стимулирования нового потребления и экономического роста", - подчеркнул Ван Юйсюн. В настоящее время привлекающий всеобщее внимание глобальный рынок зимних видов спорта расширяется.

Как сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, по мере приобщения к зимним видам спорта 300 миллионов человек зимние Олимпийские игры в Пекине станут разделительной линией в истории мировых зимних видов спорта. Зимняя Олимпиада-2022 будет определенной вехой в развитии зимних видов спорта по всем мире.

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"

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