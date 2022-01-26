Компьютеры на российских процессорах появятся в магазинах

Персональные компьютеры на российских процессорах "Байкал-М" появятся в розничных сетях. Об этом "РГ" сообщили в компании Merlion, выпускающей технику под брендом iRU. По словам технического директора iRU Дениса Анциферова, выход на рынок устройств на процессорах "Байкал" ожидается в 2022 году.

"В первую очередь речь идет о ПК iRU "Опал", а в дальнейшем и о моноблоках iRU "Агат". Ценовой сегмент новинок - не более, чем на 15-20% выше стоимости продукции ведущих мировых производителей вычислительной техники", - сообщил Анциферов.

По словам представителя iRU, в компании видят интерес в различных сегментах потребителей - и не только со стороны физических лиц, а и от узкоспециализированных отраслей. Однако на текущий момент ключевыми потребителями компьютеров iRU являются государственный сектор и компании, осуществляющие закупки с учетом закона "44-ФЗ", в рамках которого реестровая техника имеет приоритет и преференции.

"Байкал-М" создан на международной архитектуре ARM и совместим с большинством оборудования, выпускаемого мировыми производителями. В этом его принципиальное отличие, например, от процессоров, выпускаемых МЦСТ под маркой "Эльбрус" - там используется проприетарная архитектура VLIW. Выпускается "Байкал-М" на заводах компании TSMC - крупнейшего мирового производителя микроэлектроники.

Рынок устройств на отечественных процессорах, спрос на которые вполне может обеспечить государство - это сотни тысяч единиц, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Проблема заключается в том, что сегодня производители не способны обеспечить такое число процессоров.

"По плану на 2022 год, заявленному "Байкалом", они выпустят порядка 50 тысяч процессоров, которые будут приходить партиями до 5 тысяч штук. И все будет упираться в этот компонент. Объем в 50 тысяч устройств в этом году вполне реально продать, несмотря на любую цену готового устройства", - отмечает эксперт.

Выход в розничную продажу отечественной техники на отечественных процессорах - логичный шаг в развитии отрасли, отмечает гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов. По его словам, именно появление такой продукции говорит о достижении конкретного результата в работе по производству отечественных микроэлектронных компонентов.

Новинки будут дороже зарубежных аналогов на 10-15%

"Важен не просто процессор, а то, что на нем создается техника, при работе на которой потребитель доволен ее возможностями, характеристиками, и может с легкостью выполнять все свои привычные задачи", - сообщил Евдокимов "РГ".

Выпуск компьютеров на "Байкалах" - это логичный шаг отечественных производителей в свете недавней инициативы Минцифры предложить выпуск техники на российских процессорам крупным западным игрокам, таким как HP и Lenovo, считает гендиректор АНО "Вычислительная техника" Светлана Легостаева. По мнению Легостаевой, выход отечественной вычислительной техники на базе отечественных процессоров в розницу - один из важнейших шагов в развитии нашей отрасли.

Традиционно опасения потребителей российской техники связаны с тем уровнем сервисного обслуживания, которое могут предоставить производители. Впрочем, по мнению эксперта, эти опасения избыточны.

"Российские компании имеют развитые региональные сети сервисных центров , так в том числе у бренда IRU их более 100 и по мере расширения присутствия в ритейле количество будет только увеличиваться, при этом качество может быть выше", - отмечает Легостаева.

Процессор "Байкал-М" создавался компанией "Байкал Электроникс" при привлечении средств Минпромторга. Общая стоимость разработки оценивается в 2,3 млрд руб., а размер субсидии составил 1,2 млрд руб. Уже после выпуска процессора Минпромторг потребовал через суд взыскать 500 млн руб. с компании "Байкал Электроникс" за нарушение сроков, оговоренных в рамках субсидии. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минпромторга. По мнению суда, обязательства хоть и с опозданием на два года компанией исполнены, "негативные последствия отсутствуют", обязанность выплатить штраф, исходя из буквального толкования договора, отсутствует.