Косачев об ответе США по гарантиям безопасности: Есть темы для разговора

Три спонтанных ощущения от сегодняшних ответов (содержание которых, подчеркну, мне известно только по комментариям):
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
1. Есть темы для разговоров с США.
2. НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуальна.
3. Украина, неоднократно помянутая, тем не менее, курит в сторонке: не релевантна.
Первое - что и требовалось доказать.
Второе, впрочем, тоже.
Третье - не требует доказательств.
Остальное - оценивать экспертам.
И решать - руководителям.
Источник: страница Константина Косачева в Facebook