Постановление губернатора Костромской области от 26 января 2022 года № 11 "О введении дополнительных мер, направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 24 января 2022 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 25 января 2022 года № 2 постановляю:

1. Установить, что с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Костромской области, обеспечивается проведение в порядке, определяемом администрацией образовательной организации:

1) теоретических занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

2) лабораторных занятий и практической подготовки в очном режиме с определением начала занятий не ранее 10.00 часов.

2. Установить, что с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) обеспечивается для обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности),

предпрофессиональных программ в сфере искусств с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия по указанным в настоящем пункте дополнительным образовательным программам проводятся в очном режиме. Реализация общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности осуществляется в очном режиме.

3. Руководителям физкультурно-спортивных организаций, образовательных организаций в период с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) предоставить возможность родителям (законным представителям) детей, проходящих спортивную подготовку, занимающихся физической культурой и спортом по дополнительным общеобразовательным программам, принять самостоятельное решение о посещении детьми занятий. При представлении в физкультурно-спортивную организацию, образовательную организацию письменного уведомления одного из родителей (законных представителей) о временном приостановлении посещения занятий сохранить за ребенком место в данной организации.

4. Руководителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы (за исключением общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности), предпрофессиональные программы в сфере искусств, в период с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) предоставить возможность родителям (законным представителям) детей принять самостоятельное решение о посещении детьми занятий. При представлении в образовательную организацию письменного уведомления одного из родителей (законных представителей) о временном приостановлении посещения занятий сохранить за ребенком место в данной организации.

5. Образовательным организациям высшего образования, частным образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы, программы среднего профессионального образования, предоставляющим дополнительное образование детям, принять в установленном порядке решения, аналогичные решениям, указанным в пунктах 1-4 настоящего постановления.

6. Гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).

7. Установить, что все обучающиеся общеобразовательной организации (за исключением воспитанников дошкольных групп общеобразовательных организаций) подлежат переводу на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, на период не менее 14 календарных дней в случае заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

1) десяти и более процентов от численности учащихся и работников общеобразовательной организации (в отношении общеобразовательных организаций с численностью учащихся и работников до 200 человек (включительно));

2) пяти и более процентов от численности учащихся и работников общеобразовательной организации (в отношении общеобразовательных организаций с численностью учащихся и работников 201 человек и более).

8. Органам государственной власти Костромской области, государственным органам Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальным органам обеспечить с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) перевод не менее 30 процентов государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей, трудовых функций, в первую очередь беременных женщины, граждан в возрасте старше 60 лет, граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на службе (рабочем месте) является критически важным для обеспечения функционирования органа.

9. Областным государственным учреждениям, муниципальным учреждениям (за исключением областных государственных учреждений здравоохранения, учреждений образования) обеспечить с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) перевод не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа административно-управленческого персонала (работники, которые осуществляют общее руководство организацией, ее структурными подразделениями, принимают и реализуют решения по управлению внутренними процессами (производственными, технологическими и иными) в организации, занимаются подготовкой и обработкой правовой, финансовой, бухгалтерской, кадровой документации, обеспечивают секретарскую поддержку) на дистанционный режим работы, в первую очередь беременных женщины, граждан в возрасте старше 60 лет, граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

10. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти в Костромской области, территориальным органам государственных внебюджетных фондов, федеральным учреждениям принять в установленном порядке решения, аналогичные решениям, указанным в пунктах 8, 9 настоящего постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников





Приложение к постановлению губернатора Костромской области от 26 января 2022 года № 11





Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа<1:>:

1) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

<1> Не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







