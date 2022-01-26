Кравцов: Вопрос с третьей сменой в школах РФ будет решен в 2023 году

Через год в школах должна полностью исчезнуть третья учебная смена. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания президента с членами правительства.

- Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он будет полностью закрыт, - сказал Кравцов.

В этом учебном году впервые за несколько лет сократилось число школ, где детям придется учиться во вторую смену. Их на 15 процентов меньше, чем в прошлом учебном году. Процент снижается планомерно, благодаря активному строительству новых школ. Так, за последние 5 лет построено более 1,5 тысячи школ на 690 тысяч мест.

Школы, где дети учатся в три смены, - "штучные" истории.