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26.01.2022 13:59
Рубрика: Власть

Лавров: Число друзей России в Латинской Америке растет

Текст: Диана Ковалева
Число дружественных России государств в Латинской Америке в последнее время растет.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Об этом на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, не планирует ли Москва и далее наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на фоне ухудшения отношений с США и Западом.

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"У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья. Но в последнее время количество этих друзей увеличивается", - заявил министр.

Он отметил, что у России также тесные контакты с Аргентиной, Боливией и Бразилией как страной - членом БРИКС. По его словам, и новое правительство Чили заинтересовано в том, чтобы отношения с РФ "не были жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен".

Глава российского МИДа подчеркнул, что Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку как нечто неприкасаемое для всего остального мира.

"Хотя всем понятно, что это давно уже изменившиеся реалии", - отметил Лавров.

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