Лавров прокомментировал возможные поставки вооружения в ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу о поставках вооружения в республики Донбасса. Как подчеркнул министр, Москва исходит из того, что Запад должен обеспечить выполнение украинской стороной Минских соглашений.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал защитить ЛНР и ДНР от военной агрессии Киева. По его словам, в этих условиях Россия должна оказать республикам Донбасса необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", - приводит слова главы МИД РФ "Интерфакс".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок оборонительного вооружения. Отвечая на вопрос РИА Новости, какой может быть реакция Запада и Киева на такие действия РФ, Джабаров сказал: "Это даст им понять, что Россия своих не бросает".