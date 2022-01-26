Лавров: США подталкивают Киев к провокациям против России

Вашингтон продолжает подталкивать украинские власти к прямым провокациям против России. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в последнее время США и их союзники наращивают усилия по сдерживанию России, "основательно подзабыв культуру дипломатии". В качестве примера Лавров привел проведение провокационных военных маневров рядом с российскими границами, поставки Киеву летательного оружия и втягивание Украины в "НАТОвскую орбиту".

По словам министра, на этом фоне "особенно цинично" звучат требования к Москве прекратить проведение учений на своей же территории.

Вся политика Запада направлена на обеспечение себе одностороннего преимущества без учета законных интересов России и других стран, добавил глава российского МИД. Это подрывает воплощенный в ООН принцип универсальной многосторонности, подрывает международное право в целом.