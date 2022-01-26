Лавров: США пытаются наказать РФ и Китай санкциями против спецслужб

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти пытаются наказать Россию и Китай санкциями и провокациями со стороны спецслужб.

По словам главы МИД РФ, который выступает на правительственном часе в Госдуме, США вместе со своими союзниками навязывают собственное видение устройства международной жизни. А страны, которые проводят самостоятельную политику, Вашингтон пытается "наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб", добавил Лавров.

Кроме того, он пообещал обеспечение безопасности России при любых обстоятельствах.