Лавров заявил о "вакханалии" против России на всех спортивных форумах

На всех спортивных форумах против России сегодня развернута неприемлемая "вакханалия". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

"Абсолютно кричащий пример - это спорт. Многократно российское руководство признавало, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они подвергались экспериментам с допингом. Вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, она очевидна и неприемлема", - сказал он.

По его словам, спорт сегодня является одной из сфер, где создаются препоны для продвижения России в мире.