Летным экипажам разрешат противомалярийные препараты и противозачаточные средства

Члены экипажей воздушных судов смогут использовать противомалярийные препараты, а также некоторые средства стероидной структуры, в том числе противозачаточные средства, так как они не влияют на работоспособность. Проект приказа министерства здравоохранения опубликован для общественного обсуждения.

Изменения предполагается внести в перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением. После приёма таких препаратов выполнение полетов запрещено. Лекарственные препараты признаются влияющими на работоспособность, если они ухудшают функции зрения, слуха, вестибулярного аппарата, функции центральной нервной системы, то есть психомоторной деятельности, внимания, сознания, а также функции кровообращения, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы.

"В исходном варианте перечня к использованию запрещается вся группа "Противомалярийные средства". Однако, для полетов в ряд стран (например, Кения, Танзания) необходим профилактический прием противомалярийных средств. На ЦНС выраженное влияние оказывает только мефлохин, который и предлагается запретить", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, Минздрав предлагает внести изменения наименования группы "Стероидные препараты". Вместо него будет использоваться понятие "Противовоспалительные лекарственные средства стероидной структуры". В этом случае под запрет не будут попадать препараты стероидной структуры, не влияющие на работоспособность. Например, члены экипажа могут использовать противозачаточные средства или проходить курс поддерживающей гормональной терапии, поясняют в Минздраве.