Льготные кредиты ФОТ 3.0 помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, которая была запущена 1 ноября 2021 года, помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест. За два месяца бизнес получил 88,7 млрд рублей кредитов, сообщили в Минэкономразвития.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, почти половину средств - 41,5 млрд рублей - получили предприятия общепита. Кроме того, 9,6 млрд было выделено предприятиям из сферы ремонта компьютеров и бытовой техники, еще 7,8 млрд - стоматологическим клиникам. Основными получателями поддержки стали микро- и малые предприятия. Их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%.

Лидерами по объему оказанной предпринимателям поддержки стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

Кроме того, в рамках второго этапа ФОТ 3.0 для 13,5 тысячи компаний, которые взяли кредиты летом 2021 года в рамках первого этапа программы, была снижена кредитная нагрузка за счет продления срока погашения кредита.

Для расширения доступа к банковским кредитам осенью прошлого года также был запущен механизм "зонтичных" поручительств. С его помощью малый и средний бизнес смог дополнительно привлечь свыше 25 млрд рублей. Ожидается, что это поможет бизнесу получить к 2024 году не менее 600 млрд рублей финансирования.