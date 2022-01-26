Люси Лью сыграет главную роль в новом сериале по Стивену Кингу

53-летняя американская актриса, режиссер и модель Люси Лью встанет по центру очередной, приблизительно миллионной, экранизации Стивена Кинга. В этот раз на малые экраны, как и следовало ожидать, пойдет сравнительно свежий (весна прошлого года) роман "короля" "Позже" (Later).

Пока предприятие заявлено как мини-сериал. Переносом истории займется плодовитая Blumhouse. Шоураннер - номинантка "Эмми" Раэль Такер ("Настоящая кровь", Сверхъестественное"), уже написавшая сценарий пилота.

Лью сыграет Тию, владелицу литературного агентства и мать-одиночку. Предприятие женщины оказывается на грани краха после того, как у Тии умирает ее звездный клиент. В то время как ее сын-экстрасенс Джейми умеет общаться с мертвыми, которые ему всё как на духу всегда выкладывают. Что мать подростка коммерчески грамотно использует - покойный писатель передает через него содержание своего уже задуманного, но не написанного романа, и Тиа выпускает его под своим именем. Но это лишь одна сторона истории, ведь дар Джейми можно применять и для других целей.

По остальному касту и датам информации пока нет.