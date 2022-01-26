"Маленький принц" или "Морозко": россияне назвали любимые сказки

Добрые сказки и захватывающие волшебные истории любят все - и дети, и взрослые. Мы с удовольствием читаем сказки Андерсена и братьев Гримм, Александра Пушкина и Александра Волкова, снова и снова перечитываем русские сказки, дивясь народной мудрости и смекалке, и поражаемся фантазии современных сказочников. Главные сказки последнего года, пользующиеся наибольшей популярностью у российского читателя и слушателя, назвал сервис электронных и аудиокниг ЛитРес.

Среди зарубежных произведений пальма первенства принадлежит культовой книге французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Впервые опубликованная в 1943 году эта добрая и поучительная история до сих пор приковывает внимание читателей всех возрастов.

На втором месте - аудиоверсия современной сказки "Печенье счастья" шведской писательницы Черстин Лундберг Хан. Это история о том, как важно обрести собственное "я", перестать всего бояться и стать счастливым. Бронза у "Сказок" классика датской детской литературы Ганса Христиана Андерсена. Их, кстати, предпочитают слушать, а не читать.

Замыкают пятерку лидеров "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен. Следом идут сразу две книги несравненной Джоан Роулинг - "Икабог" и "Рождественский поросенок". Льюис Кэролл со своей знаменитой "Алисой в Стране чудес" лишь на восьмой строчке. В топ-10 также вошли еще одна книга Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок поселяется на вилле "Курица"" и "Маленькие тролли и большое наводнение" Туве Янссон.

Что касается отечественных волшебных историй, то тут вне конкуренции аудиокниги "Любимые русские сказки". Здесь знакомые с детства "Морозко", "Царевна-лягушка" и "Петушок-золотой гребешок". Следом идут сказки Александра Пушкина, которые на самом деле уже давно стали народными, - "Сказка о рыбаке и рыбке" и "Сказка о царе Салтане".

Третью строчку занял "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. Ему в затылок дышат сказочная повесть "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной и сатирический роман-сказка Николая Носова "Незнайка на Луне".

Отрадно видеть в топ-10 "Сказки" Корнея Чуковского в аудиоформате, "Незнайку в Солнечном городе" Николая Носова и увлекательное фэнтези "Малуся и рогопед" Андрея Усачева в озвучке Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой. Список продолжают сказочная повесть "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" Александра Волкова и аудиокнига Андрея Усачева "Школа Снеговиков".

Что бы ни происходило в мире, вечная детская классика остается вне конкуренции. "На этих книгах выросло не одно поколение россиян, в их основе - важные человеческие ценности, которые актуальны всегда: доброта, честность, достоинство, дружба, любовь и взаимовыручка. Неудивительно, что взрослые выбирают для детей те же книги, что им читали родители - в этом и состоит связь времен", - прокомментировала рейтинг шеф-редактор ГК "ЛитРес" Екатерина Писарева.