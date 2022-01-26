Маркировка ждет алкоголь, консервы, икру и корма для животных

Новости

В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 21:04
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 20:53
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 20:31
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 20:30
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 20:30
Евгений Плющенко попал в больницу 20:17
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 20:16
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 20:15
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 20:12
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 19:59
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 19:51
Американский посол в Москве прибыл в МИД РФ 19:46
CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу 19:42
Летным экипажам разрешат противомалярийные препараты и противозачаточные средства 19:32
Трамп назвал безумием слова Байдена о возможной переброске войск из-за Украины 19:30
В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 19:20
Рубрика: Экономика

Маркировка ждет алкоголь, консервы, икру и корма для животных

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Власти усиленно взялись маркировать разные товары. Кроме молока, пива, сигарет или лекарств распространить маркировку предлагается на вино и другой алкоголь, а также икру, рыбные, мясные или овощные консервы, корма для животных. Так государство борется с нелегальной продукцией. Например, в пиве ее может быть треть от всего объема продаж, а икры - половина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маркировать предлагается вина виноградные, включая крепленые, вермуты и виноградные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, спиртовые настойки, ликеры и другую спиртовую продукцию. Из рыбной продукции речь идет о консервированной рыбе, пресервах, икре, готовых или консервированных ракообразных, моллюсках, рыбе копченой, соленой или в рассоле и другой. Также маркировке подвергнутся готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, овощи, грибы, фрукты, орехи, джемы, мармелады, фруктовые или ореховые пасты и многое другое.

Пока речь идет о добровольных экспериментах по маркировке. Но, как показывает практика по другим товарам, за ними неизбежно наступает обязательная маркировка.

Эксперимент по маркировке алкоголя хотят провести с 1 апреля по 31 августа 2022 года, рыбной продукции - с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, для мясных, овощных, фруктовых консервов - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года, кормов для домашних животных - в те же даты.

Самым неоднозначным направлением представляется маркировка алкоголя. Главная цель маркировки - борьба с нелегальной продукцией. А в алкоголе (за исключением разве что пива) действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). Она также призвана контролировать объем производства и оборота алкоголя и затруднить сбыт контрафактной продукции.

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Обязательная маркировка безалкогольного пива может начаться с декабря 2022 года

Сейчас в России уже проходит эксперимент по маркировке пива. Он начался с 1 апреля 2021 года и должен закончиться 31 августа 2022 года. Введение обязательной маркировки для конечного потребителя планируется с 1 декабря 2022 года. Но в пиве ЕГАИС работает до розничных продаж. Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью "РГ" ранее говорил, что на другой алкоголь распространять маркировку нет смысла, поскольку крепкий алкоголь есть в системе ЕГАИС, она полностью обеспечивает прозрачность этого рынка.

"Если государство хочет контролировать алкоголь, как всю остальную продукцию, тогда надо отменить ЕГАИС и вернуть бизнесу затраченные на это огромные средства. Но дело в том, что ЕГАИС контролирует каждую выпускаемую бутылку - от виноградной лозы до кассы в магазине. Более серьезного контроля невозможно придумать. Зачем что-то вводить еще?" - говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин напоминает, что в России до 2006 года была двойная маркировка вина и ликеро-водочных изделий. Помимо федеральных марок, были региональные. Половину акциза уплачивали производители, а половину - оптовики. "Возможно, власти задумали возврат к системе разделенного акциза и сейчас экспериментируют", - допускает он. По его мнению, маркировка может стать и инструментом воздействия на импортеров алкоголя.

Для консервов маркировка может стать эффективным средством борьбы с фальсификатом

О маркировке рыбных консервов власти говорили еще в прошлом году. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке. Например, вместо указанной на этикетке сайры в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. По его мнению, маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом.

"Проект постановления правительство по маркировке в том виде, в котором он опубликован, будет потрясением для рыбоперерабатывающей отрасли", - считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Ведь первоначальный план предполагал тестирование только на консервах, красной и черной икре. Здесь была логика - отработать маркировку на конкретных продуктах, устранить все вопросы, понять эффективность в части борьбы с контрафактом и в случае успеха переходить дальше, говорит эксперт. Но даже на этапе эксперимента существенно снизится производительность и увеличатся финансовые затраты предприятий за счет внедрения новых технологий, найма дополнительных сотрудников и т.д. и т.п. В дальнейшем, когда маркировка станет обязательной, оборудование только одной производственной линии потребует затрат от 5 до 18 млн рублей. Что отразится и на конечной стоимости рыбной продукции, которую россияне и так не слишком охотно покупают, говорит Панин.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас маркируются молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Создана компания для возобновления сертификации "Северного потока-2"
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам
Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%
"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф