Маркировка ждет алкоголь, консервы, икру и корма для животных

Власти усиленно взялись маркировать разные товары. Кроме молока, пива, сигарет или лекарств распространить маркировку предлагается на вино и другой алкоголь, а также икру, рыбные, мясные или овощные консервы, корма для животных. Так государство борется с нелегальной продукцией. Например, в пиве ее может быть треть от всего объема продаж, а икры - половина.

Маркировать предлагается вина виноградные, включая крепленые, вермуты и виноградные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, спиртовые настойки, ликеры и другую спиртовую продукцию. Из рыбной продукции речь идет о консервированной рыбе, пресервах, икре, готовых или консервированных ракообразных, моллюсках, рыбе копченой, соленой или в рассоле и другой. Также маркировке подвергнутся готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, овощи, грибы, фрукты, орехи, джемы, мармелады, фруктовые или ореховые пасты и многое другое.

Пока речь идет о добровольных экспериментах по маркировке. Но, как показывает практика по другим товарам, за ними неизбежно наступает обязательная маркировка.

Эксперимент по маркировке алкоголя хотят провести с 1 апреля по 31 августа 2022 года, рыбной продукции - с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, для мясных, овощных, фруктовых консервов - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года, кормов для домашних животных - в те же даты.

Самым неоднозначным направлением представляется маркировка алкоголя. Главная цель маркировки - борьба с нелегальной продукцией. А в алкоголе (за исключением разве что пива) действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). Она также призвана контролировать объем производства и оборота алкоголя и затруднить сбыт контрафактной продукции.

Сейчас в России уже проходит эксперимент по маркировке пива. Он начался с 1 апреля 2021 года и должен закончиться 31 августа 2022 года. Введение обязательной маркировки для конечного потребителя планируется с 1 декабря 2022 года. Но в пиве ЕГАИС работает до розничных продаж. Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью "РГ" ранее говорил, что на другой алкоголь распространять маркировку нет смысла, поскольку крепкий алкоголь есть в системе ЕГАИС, она полностью обеспечивает прозрачность этого рынка.

"Если государство хочет контролировать алкоголь, как всю остальную продукцию, тогда надо отменить ЕГАИС и вернуть бизнесу затраченные на это огромные средства. Но дело в том, что ЕГАИС контролирует каждую выпускаемую бутылку - от виноградной лозы до кассы в магазине. Более серьезного контроля невозможно придумать. Зачем что-то вводить еще?" - говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин напоминает, что в России до 2006 года была двойная маркировка вина и ликеро-водочных изделий. Помимо федеральных марок, были региональные. Половину акциза уплачивали производители, а половину - оптовики. "Возможно, власти задумали возврат к системе разделенного акциза и сейчас экспериментируют", - допускает он. По его мнению, маркировка может стать и инструментом воздействия на импортеров алкоголя.

Для консервов маркировка может стать эффективным средством борьбы с фальсификатом

О маркировке рыбных консервов власти говорили еще в прошлом году. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке. Например, вместо указанной на этикетке сайры в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. По его мнению, маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом.

"Проект постановления правительство по маркировке в том виде, в котором он опубликован, будет потрясением для рыбоперерабатывающей отрасли", - считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Ведь первоначальный план предполагал тестирование только на консервах, красной и черной икре. Здесь была логика - отработать маркировку на конкретных продуктах, устранить все вопросы, понять эффективность в части борьбы с контрафактом и в случае успеха переходить дальше, говорит эксперт. Но даже на этапе эксперимента существенно снизится производительность и увеличатся финансовые затраты предприятий за счет внедрения новых технологий, найма дополнительных сотрудников и т.д. и т.п. В дальнейшем, когда маркировка станет обязательной, оборудование только одной производственной линии потребует затрат от 5 до 18 млн рублей. Что отразится и на конечной стоимости рыбной продукции, которую россияне и так не слишком охотно покупают, говорит Панин.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас маркируются молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары.