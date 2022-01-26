Матвиенко: Надо сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое

Должностные лица, которые применяют пытки к заключенным, должны нести самую строгую ответственность, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те, кто допускают бесчеловечное отношение к заключенным, кто потакает таким преступлениям, должны нести самую строгую ответственность перед законом. В цивилизованном обществе пытки - это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совета Федерации.

Спикер напомнила, что верхней палате парламента вскоре предстоит рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки, который направлен на искоренение этого явления в системе исполнения наказаний.