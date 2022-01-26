Матвиенко попросила сенаторов держать на контроле ситуацию с вакцинацией

Сенаторам необходимо продолжать держать на особом контроле вопросы вакцинации от COVID-19 в регионах, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Коронавирус пока не отступает. Уровень заболеваемости в ряде стран, включая Россию, растет. По-прежнему важной задачей остается достижение коллективного иммунитета. Поэтому просьба к сенаторам и дальше держать на особом контроле вопросы вакцинации в своих регионах", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.

Кроме того, она попросила коллег следить за ценами на продукты и жизненно важные товары. "Мы должны фиксировать любые проблемы, чаяния граждан, оперативно на них реагировать", - подчеркнула спикер.