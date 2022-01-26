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26.01.2022 13:05
Рубрика: Власть

Матвиенко высказалась по проблеме бродячих собак

Текст: Дмитрий Гончарук

Следует повысить ответственность местных чиновников за случаи нападения на людей бродячих собак, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка. На заседании верхней палаты парламента 26 января сенатор от Забайкалья Сергей Михайлов заявил, что принимаемых мер по чипированию и стерилизации бродячих собак недостаточно. Парламентарий считает, что органы местного самоуправления и региональные власти должны получить право на усыпление агрессивных собак.

"Я поддерживаю необходимость внимательного анализа действующего законодательства, если нужно, внесения в него изменений, в том числе в части повышения ответственности граждан. Безусловно, нужны уточнения для отдельных опасных пород собак, после чипирования размещение их в специальные приюты, все это нужно внимательно посмотреть", - отреагировала Матвиенко на реплику Михайлова.

Спикера Совфеда удивило отношение местных чиновников, которые не спешат создавать приюты для животных.

"Ответственность чиновников за исполнение своих обязанностей надо повышать, не допускать такого, чтобы стаи бродячих собак свободно гуляли по улицам, угрожали людям, угрожали детям, надо с этим разобраться", - заявила Валентина Матвиенко.

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