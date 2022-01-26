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26.01.2022 15:25
Рубрика: Общество

В Словакии обнаружен 3600-летний меч курганной культуры

Текст: Денис Передельский
Фото: Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic Фото: Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic
Фото: Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic

В Словакии житель городка Глоговец случайно обнаружил на берегу реки Ваг редкий меч бронзового века с заклепками, изготовленный в те далекие времена, когда древние греки только начинали использовать в боях оборонительное оружие.

Фото: INAH
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Об этом интригующем открытии рассказывает The History Blog. Короткий меч, изготовленный из бронзы, был обнаружен на юго-западе Словакии. Сообщается, что длина его лезвия составляет всего 26 сантиметров, а весит этот артефакт лишь 150 граммов. Несмотря на скромные параметры, эксперты идентифицировали его именно как меч.

Анализ показал, что клинок имел рукоять из органического материала, вероятно, из дерева. В силу почтенного возраста она не сохранилась: меч датируется XVI веком до нашей эры. Это был период расцвета Древней Греции, причем как раз в XVI веке до нашей эры античные воины только-только начинали применять в боях оборонительное оружие.

Впрочем, найденный меч оказался не греческим, а местным. По данным Трнавского управления памятников, подобные мечи с коротким лезвием типичны для так называемой курганной культуры среднего бронзового века, народы которой населяли обширную территорию в бассейне Дуная. Такое оружие ранее археологи находили в гробницах, реках и в составе кладов. Считается, что это оружие было ритуальным - его преподносили в дар богам.

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