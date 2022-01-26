МИД РФ: Россия пока не получила ответ НАТО по гарантиям безопасности

На данный момент Россия не получила письменного ответа от НАТО по предложенным Москвой гарантиям безопасности, были получены лишь некоторые ответы в устной форме. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Получили некоторые ответы на наши вопросы пока в устной форме, - цитирует его РИА Новости. - Но, во-первых, нам хочется знать, почему некоторые наши предложения неприемлемы".

Он отметил, что сейчас процесс эволюции европейской безопасности подошел к опасной черте, а каждый пункт российских предложений по гарантиям безопасности как раз ведет к снятию военной напряженности и укреплению безопасности, а не созданию угроз, которые происходят на восточном фланге. При этом он отметил, что речь идет в первую очередь о районе Балтии и Черноморском регионе.

"Мы убеждены в том, что мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", - подчеркнул Грушко.