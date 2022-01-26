МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике

Запад сам выдумывает несуществующую агрессию России против Украины и грозится ввести из-за нее санкции против Москвы, которые не имеют отношения к реальной политике. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Агрессия России против Украины существует только в воспаленных умах наших партнеров на Западе. Они могут любые санкции придумывать, но это все не относится к разряду реальной политики", - заявил дипломат.

В последнее время страны Запада и Украина заявляют о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз называл подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.