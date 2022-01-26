Михаил Мягков: Ни немцы, ни финны не хотели оставлять Ленинград живым

78 лет назад в ходе Ленинградско-новгородской наступательной операции Красной Армии был освобожден Ленинград. 27 января 1944 года в городе прозвучал праздничный салют в честь окончательного снятия блокады, продлившейся 872 дня.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков ответил тем, кто до сих пор сомневается, а надо ли было защищать блокированный фашистами город.

"Есть документы от сентября 1941 года, подписанные Гитлером, в частности, директива командованию военно-морского флота Германии, где сказано, что рейх не заинтересован в сохранении Ленинграда. Город должен быть стерт с лица земли. А просьбы о капитуляции должны быть отклонены. Если же вдруг жители начнут покидать город - отгонять их обратно оружием", - напомнил Мягков на пресс-конференции в РИА Новости.

Кстати, на Нюрнбергском процессе подсудимые говорили о том же. Например, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта Альфред Йодель, один из главных военных преступников, свидетельствовал, что, по нацистским планам, все жители Ленинграда должны были быть запертыми в городе и погибнуть в блокаде.

Каждый день город подвергался артиллерийским обстрелам и бомбежкам, но самое страшное - голод. По данным петербургских ученых, от него погибло почти 90 процентов жителей - от 800 тысяч до миллиона человек. Очевидно, что точную цифру дать невозможно. "Это была трагедия всемирного масштаба. Никогда такой огромный мегаполис не попадал в блокаду, - убежден Михаил Мягков. - Поэтому тяжело слышать, когда некоторые отечественные историки или политики позволяют себе говорить: А почему было бы не сдать город? Париж сдался: горожане остались живы, спасли свои кошельки, и когда немцы маршировали по улицам Парижа, они сидели в кафе и пили французское вино. Сдали бы и Ленинград! Еще раз повторяю: ни немцы, ни финны не желали оставлять этот город живым. Финский президент писал в Берлин и говорил германскому послу фон Блюхеру: лучшей границей Великой Германии и Великой Финляндии будет Нева. А Ленинград должен быть уничтожен".

Вслед за историком, напомним всем, кто сравнивает Ленинград и Париж - по генеральному плану "Ост" большая часть населения СССР должна была быть уничтожена.