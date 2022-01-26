Новости

В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 21:04
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 20:53
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 20:31
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 20:30
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 20:30
Евгений Плющенко попал в больницу 20:17
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 20:16
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 20:15
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 20:12
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 19:59
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 19:51
Американский посол в Москве прибыл в МИД РФ 19:46
CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу 19:42
Летным экипажам разрешат противомалярийные препараты и противозачаточные средства 19:32
Трамп назвал безумием слова Байдена о возможной переброске войск из-за Украины 19:30
В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 19:51
Рубрика: В мире

Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО

Текст: Александр Гацак ( София)

В среду в Болгарии состоялось внеочередное заседание парламента, посвященное обострению отношений между Россией и НАТО. Министр обороны страны Стефан Янев в ходе своего выступления заявил об отсутствии планов отправить военнослужащих республики для участия в потенциальном вооруженном противостоянии.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Лавров: Запад хочет реальной провокации вокруг Украины

"Ни один болгарский военный не будет участвовать в конфликте или операции на территории Украины или другого государства, если соответствующее решение не будет принято в зале Народного собрания (парламента Болгарии - ред.). А такого не предвидится", - подчеркнул Янев.

Премьер балканской республики Кирил Петков, также присутствовавший на заседании, указал на то, что деэскалация напряжения и использование невоенных методов является наивысшим приоритетом правительства.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

Создана компания для возобновления сертификации "Северного потока-2"
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам
Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%
"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане