Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО

В среду в Болгарии состоялось внеочередное заседание парламента, посвященное обострению отношений между Россией и НАТО. Министр обороны страны Стефан Янев в ходе своего выступления заявил об отсутствии планов отправить военнослужащих республики для участия в потенциальном вооруженном противостоянии.

"Ни один болгарский военный не будет участвовать в конфликте или операции на территории Украины или другого государства, если соответствующее решение не будет принято в зале Народного собрания (парламента Болгарии - ред.). А такого не предвидится", - подчеркнул Янев.

Премьер балканской республики Кирил Петков, также присутствовавший на заседании, указал на то, что деэскалация напряжения и использование невоенных методов является наивысшим приоритетом правительства.