Минобрнауки: Большинство российских вузов работают в смешанном формате

Всего в 10 процентах вузов России сегодня используют только дистанционный формат обучения студентов. Почти 90 процентов учатся в смешанной формате.

"В настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения, - сообщили ТАСС в Минобрнауки в среду. - Исключительно дистанционные образовательные технологии используют чуть более 10 процентов вузов".

В министерстве также уточнили, что на начало текущей недели от коронавируса привито уже более 80 процентов сотрудников вузов и более половины всех студентов студентов очной формы обучения.

В Минобрнауки напомнили: подведомственные вузы могут самостоятельно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации, в том числе переводить сотрудников и студентов на удаленный формат работы.