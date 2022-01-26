Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание

Минсельхоз стимулирует рост производства сырья для детского питания с целью стабилизации цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности столкнулись с повышением издержек из-за удорожания упаковки, топлива, логистики и других факторов.

Благодаря поддержке, оказываемой правительством, предприятиям плодоовощной продукции удалось нарастить объемы производства.

"По предварительным данным Росстата, в 2021 году в России был обновлен рекорд в производстве плодов и ягод. Их валовый сбор во всех категориях хозяйств достиг 3,9 млн тонн (+7% по сравнению с 2020 годом). Планомерно развивается и производство крупяных культур", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки за 2021 год снизились на 16,1%, добавили в Минсельхозе.

Ранее СМИ со ссылкой на производителей предупредили о росте цен на детское питания с 1 февраля.