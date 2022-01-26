Минск: Утверждена государственная инвестпрограмма на 2022 год

Полторы сотни строительных объектов включены в государственную инвестиционную программу текущего года, которую утвердил Александр Лукашенко 26 января, подписав соответствующий указ, информирует пресс-служба президент Беларуси.

В администрации главы государства уточнили, что с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета документом предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

Стало известно, в частности, что на финансирование строительства 157 объектов, включенных в программу, предусмотрено 695 млн белорусских рублей, из них 275 млн - на проекты производственной сферы, направленные на достижение положительного экономического эффекта. Кстати, в наступившем году в республике планируется ввести в эксплуатацию 48 объектов.

Судя по содержанию документа, в ближайшее время намечено начать финансирование строительства и реконструкции 18 объектов, в том числе завода по производству вакцины в Витебской области, очистных сооружений Минского производственного кожевенного объединения и инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе, передают новостные порталы.