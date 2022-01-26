Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах

Минстрой проработает создание в регионах единых организаций заказчика строительства для эффективной работы на уровне муниципалитетов. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

Проработка создания единого заказчика на уровне регионов - одна из задач ведомства на 2022 год. В 2021 году муниципалитеты составляли 89% от общего количества заказчиков.

Около года назад был создан "Единый заказчик в сфере строительства" на федеральном уровне. Организация курирует ряд важных проектов строительства и реконструкции. Она была создана путем реорганизации нескольких федеральных госучреждений. "Единый заказчик" отвечает за строительство и реконструкцию объектов, которые ранее курировали федеральные министерства.