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Текст:   Марина Трубилина 
21:23 26.01.2022

Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минстрой проработает создание в регионах единых организаций заказчика строительства для эффективной работы на уровне муниципалитетов. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

Фото: Александр Корольков/РГ
"Единый заказчик" проконтролирует возведение объектов образования

Проработка создания единого заказчика на уровне регионов - одна из задач ведомства на 2022 год. В 2021 году муниципалитеты составляли 89% от общего количества заказчиков.

Около года назад был создан "Единый заказчик в сфере строительства" на федеральном уровне. Организация курирует ряд важных проектов строительства и реконструкции. Она была создана путем реорганизации нескольких федеральных госучреждений. "Единый заказчик" отвечает за строительство и реконструкцию объектов, которые ранее курировали федеральные министерства.

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