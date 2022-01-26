Мишустин провел переговоры с новым премьером Казахстана

Премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонный разговор с назначенным на должность 11 января председателем правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Они рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе правительства РФ, уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.