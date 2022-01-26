Мурашко рассказал о задачах детского здравоохранения

Сегодня почти все детские поликлиники ремонтируют и переоборудуют так, чтобы в них не было очередей. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Более 98% детских поликлиник оснащают новым оборудованием, перепроектируют внутренние пространства, чтобы обеспечить комфорт пребывания пациентов, также в них внедряются бережливые пациенто-ориентированные технологии", - сказал он, выступая на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка.

Министр также подчеркнул, что к концу 2024 года должна завершиться реконструкция 34 детских больниц в регионах. За прошедшие три года в России построены и введены в эксплуатацию 9 детских больниц, в 2021 году начал работать крупнейший в Европе детский онкологический центр на базе института Блохина.

По словам Мурашко, сегодня разработаны подходы к ведению детей с хроническими патологиями и коронавирусом. Созданный фонд "Круг добра" обеспечивает дорогостоящими лекарствами более 1,8 маленьких пациентов с редкими заболеваниями.

Кроме того, в 2021 году достигнут самый низкий показатель детской смертности - 4,4 промилле (4,4 смертей на 1000 детей).