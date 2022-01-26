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25.01.2022 22:47
Рубрика: В мире

Шесть вкусов индийской кухни

В каждом штате свои рецепты множества блюд
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
Одним из самых популярных сочетаний вкусов индийской кухни является тхали. Оно представляет собой сразу несколько различных блюд на большом подносе. В переводе с хинди слово "тхали" и означает "большая тарелка" или "поднос". Почему это блюдо сервируется именно так?
Классический индийский тхали предлагает широкий спектр вкусов в одной тарелке. Фото: Photoxpress Классический индийский тхали предлагает широкий спектр вкусов в одной тарелке. Фото: Photoxpress
Классический индийский тхали предлагает широкий спектр вкусов в одной тарелке. Фото: Photoxpress

Версий много. Самая популярная из них гласит, что тхали является воплощением теории шести вкусов аюрведы (индийской альтернативной медицины), согласно которой трапеза должна состоять одновременно из сладкой, соленой, кислой, острой, горькой и терпкой пищи, чтобы быть наиболее сбалансированной и полезной для пищеварения.

Фото: Photoxpress
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Одни из главных элементов тхали - это рис и хлебные лепешки различных вариаций. Не менее важным компонентом является дал - невероятно сытный суп из бобов. Иногда на подносе тхали появляются тушеные овощи, курд (йогурт из буйволиного молока), различные соусы, курица, рыба…

В общем, способов их приготовления не счесть. И в каждом штате он свой. Где-то предпочитают варить, где-то - жарить, тушить, готовить на углях или на пару… Нередко повара используют топленое масло, чтобы придать пище головокружительный аромат. Частенько в ход идут и другие масла: кокосовое, арахисовое, горчичное, кунжутное.

Например, в Кашмире в тхали почти всегда добавляют мясо, потому что в местной кухне это самый популярный ингредиент. Жители этого штата также очень любят сухофрукты и добавляют их практически во все блюда, даже в рис. А в штате Химачал-Прадеш одним из ингредиентов тхали являются гигантские жареные листья травянистого растения колоказии (за величину их еще называют "слоновьими ушами"), а также вареное манго, растертое с пальмовым сахаром и каменной солью. На десерт обычно подают кхир, молочный карамелизированный рис с изюмом и сухофруктами.

В штате Харьяна в тхали входят большие порции топленого сливочного масла и курда. Жители Пенджаба тоже очень любят топленое масло. В их тхали также нередко появляется мясо, например, курятина. Не менее важным элементом является сливочный напиток ласси, который готовится на основе йогурта с добавлением соли, сахара, специй, фруктов и других ингредиентов.

В Кашмире в тхали почти всегда добавляют мясо, потому что в местной кухне это самый популярный ингредиент

В штате Западная Бенгалия в состав тхали нередко входит жареная рыба или рыбное карри. На десерт обычно идет местное блюдо пайеш (сливочный рисовый пудинг со специями и орехами) либо расгулла (шарики из творога, приготовленные в сахарном сиропе). На Гоа тхали тоже часто состоит из рыбы и морепродуктов, которых в этом штате благодаря его расположению в достатке. Еще одним элементом являются блюда из кокоса. Здешняя кухня славится одними из самых острых карри в Индии. А вот в штате Мадхья-Прадеш особенно распространена вегетарианская кухня, поэтому и тхали здесь состоит из соответствующих блюд. Например, "бутты ка кис" - кукурузы, сваренной в молоке с добавлением специй.

Еду на подносе выкладывают в определенной последовательности, чтобы человек смог как следует насладиться кушаньями, а все съеденное легко усвоилось

Любопытно, что в одних штатах блюда тхали едят по часовой стрелке, а в других - против. От этого, соответственно, зависит то, как будет размещаться еда на тарелке. Обычно ее выкладывают в определенной последовательности так, чтобы, переходя от первого блюда к последнему, человек смог как следует насладиться их вкусом, а все съеденное при этом легко усвоилось. Примечательно, что состав тхали зависит и от социальной ситуации в Индии. Например, во время войны используются наиболее богатые белком продукты, чтобы придать людям сил. В мирное время - более мягкие и нежные. А по праздникам в тхали чаще, чем обычно, добавляют сладости или молочные продукты.

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