На коллайдере поймали таинственные частицы

Но ученые предсказали появление и других частиц, в частности "частиц Х". Чтобы проверить теорию, физики, по сути, смоделировали детство Вселенной. Для этого создали в коллайдере кварк-глюонную плазму, сталкивая на огромной скорости ионы свинца. Эти столкновения породили тысяч самых разных частиц. Но как среди них поймать "частицы Х", которые только возникнув, очень быстро распадаются?
Ученые нашли выход, использую систему искусственного интеллекта. Ее научили выделять характерные для "частиц X" закономерности распада. В итоге в руках экспериментаторов оказалось 100 таких частиц. Теперь ученые планируют изучить их внутреннюю структуру. Это может изменить существующее представление об устройстве материи во Вселенной.
Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physical Review Letters.