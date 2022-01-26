На коллайдере поймали таинственные частицы

Сенсационное открытие было сделано во время эксперимента с кварк-глюонной плазмой на знаменитом Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Согласно теории, после Большого взрыва именно она за миллионные доли секунды заполнила Вселенную. Имела температуру в триллионы градусов Цельсия и состояла из элементарных частиц - кварков и глюонов. Затем за очень маленький промежуток времени эта плазма остыла, и из ее частиц образовались известные нам сегодня протоны и нейтроны.

За 13 лет работы Большой адронный коллайдер сделал десятки сенсационных открытий. Фото: Getty Images