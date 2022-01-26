На Первом канале - премьера фильма о новом расследовании дела Романовых

Первый канал в субботу, 30 января, представит премьеру нового документального фильма "Дело Романовых. Следствием установлено". Эфир - в 19.00.

Фильм - рассказ о новом расследовании одного из самых кровавых и жестоких убийств XX века, итогом которого должен стать окончательный ответ на вопрос: являются ли останки, найденные три десятилетия назад в Поросенковом логу, телами царской семьи и их слуг? Сейчас следствие находится в завершающей стадии. Его итоги будут представлены на Архиерейском Соборе весной 2022 года. И, возможно, если церковь согласится с выводами экспертов и следователей и останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, состоится церемония обретения мощей…

Каждый школьник в стране знает о кровавой странице нашей истории. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник императора, цесаревич Алексей, а также - приближенные царской семьи: доктор Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, лакей Алексей Трупп и повар Иван Харитонов.

Авторы фильма изучили ход нового следствия, которое ведется по факту расстрела с 2015 года, а также итоги всех предыдущих расследований. Зрители увидят подлинные документы, которые помогли восстановить картину случившихся больше века назад событий, а также результаты многочисленных экспертиз: генетической, исторической, баллистической, антропологической и других.

Съемочная группа стала свидетелем следственного эксперимента, который пошагово восстанавливает всю картину происходящего в расстрельной комнате дома Ипатьева, где была убита царская семья. Вместе со следователем, который ведет дело, журналисты побывали не только на месте преступления в Екатеринбурге, но и в Санкт-Петербурге, где жила царская семья перед ссылкой в Тобольск, и где в современное время проводились уникальные экспертизы по исследованию останков. Обо всем этом рассказывается в релизе, присланном в редакцию "РГ".

Первое следствие по факту убийства царской семьи и их приближенных началось уже в конце июля 1918 года. Но тогда тела одиннадцать человек так и не удалось найти. Только в 70-х годах прошлого века, опираясь на уникальные документы белогвардейского следствия, удалось определить место возможного сокрытия тел. И 1991 году одно из захоронений было вскрыто в Поросёнковом логу под Екатеринбургом. В нем находились девять из одиннадцати тел. К исследованию привлекли ведущих историков, баллистиков и генетиков. Но технологические методы тех лет были несовершенны, что не позволило дать ответы на все вопросы.

В 2007 году исследователи и археологи нашли второе захоронение. А в нем - костные фрагменты еще двух тел. К этому времени генетические методы исследований усовершенствовались, что позволило получить больше информации. Однако работа по идентификации продолжилась.

Расследование убийства Николая Второго, императрицы Александры Федоровны, их детей и приближенных было возобновлено 22 сентября 2015 года. Новое следствие не должно было ни подтверждать, ни опровергать результаты предыдущих расследований, которые велись с 1993 по 2011 годы. Перед следователями стояла непростая задача - заново проверить все версии и гипотезы того, что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года. Прояснить все спорные моменты. И ответить на главный вопрос - являются ли останки, найденные в Поросенковом логу телами царской семьи и их слуг.

Следствие ведется при активном участии Русской православной церкви, которая имеет доступ ко всем материалам уголовного дела, участвует в работе экспертных комиссий, а также проводит собственные независимые генетические исследования. Руководитель проекта Александр Звягинцев. Авторы сценария: Александр Звягинцев, Евгения Никонорова. Режиссёр-постановщик: Александр Архипов. Продюсеры: Мария Журомская, Людмила Снигирёва, Олег Вольнов.