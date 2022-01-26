Названа дата презентации Galaxy S22

Samsung назвала точную дату презентации флагманского смартфона компании - Galaxy S22. Она пройдет 9 февраля в 18:00 в онлайн-формате и будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании.
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Южнокорейцы обещают, что это будет "самый совершенный Galaxy из когда-либо созданных". Так, один из слухов говорит о том, что в смартфоны Samsung вернется стилус и топовая версия флагмана будет называться S22 Note, а не Ultra.
Однако самая большая загадка на сегодняшний момент - какой именно процессор решит поставить Samsung. Согласно сведениям инсайдера Ice Universe, флагманский чип южнокорейцев - Exynoss 2200 уступает в производительности решениям от Qualcomm.