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26.01.2022 06:51
Рубрика: Общество

Названа еда, разрушающая поджелудочную даже без алкоголя и сладкого

Текст: Оксана Грибанова

О вреде алкоголя для поджелудочной, особенно в сочетании с жирной пищей, знают многие. По крайней мере, люди с панкреатитом точно. Однако обострение болезни можно спровоцировать, даже отказавшись от спиртных напитков, жирного мяса и различных сладостей.

Фото: iStock
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Дело в том, что во многих полезных продуктах также содержатся жиры, которые не менее пагубно влияют на поджелудочную железу. Неслучайно панкреатит и его обострение встречаются и у вегетарианцев.

"Растительная пища тоже бывает жирной: например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо. Многие налегают на красный перец и специи, которые стимулируют желудок и поджелудочную железу. Если же добавить ферментированные продукты, которые способствуют брожению, это повысит давление на поджелудочную, и в результате происходит обострение панкреатита", - предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в Instagram.

Врач отметил, что если есть жирное, острое, соленое, то маленькими порциями. "Если поджелудочная дает о себе знать, у вас всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь. Первая - у вас дома, с помощью изменения образа жизни и препаратов. Вторая - в стационаре, с помощью хирургов. Не пренебрегайте первой попыткой", - заключил доктор.

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