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26.01.2022 18:24
Рубрика: Экономика

Названы критерии, по которым молодежь выбирает место работы

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заработная плата остается самым важным критерием при выборе места работы для большей половины студентов и выпускников вузов, говорится в исследовании компании "Changellenge", которое есть в распоряжении "Российской газеты".

Фото: Кирилл Зыков /Агентство "Москва"
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Чуть менее половины опрошенных считают не менее важным критерием менторство и наставничество на работе, возможность карьерного роста, обучение новым знаниям и навыкам.

Студенты и выпускники IT-специальностей больше ценят гибкий график и возможность удаленной работы. Международная карьера стала меньше привлекать молодежь по сравнению с 2020 годом, однако она влияет на выбор будущего работодателя у студентов бизнес- и технических специальностей. Больше половины из них также ориентируются на стабильность и надежность компании, слабее их привлекают даже интересные и амбициозные проекты, баланс работы и личной жизни.

Как выяснилось, большинство выпускников вузов хотели бы начать свою карьеру в компаниях, которые занимаются информационными технологиями (47%) и консалтингом (30%). Чаще стала интересовать молодых специалистов карьера в сфере культуры и развлечений, инвестиций, образовании, медиа. Причем. творческие индустрии больше интересуют женщин, мужчины скорее настроены на IT (более половины опрошенных) и банкинг. Одинаково привлекательными, вне зависимости от гендера, оказались консалтинг, государственная служба, ритейл, аудит и налоги.

В два раза с 2020 года увеличилось число молодых людей, которые готовы стажироваться без оплаты вообще.

Всего было опрошено 6 тысяч студентов и выпускников из 33 ведущих вузов России.

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