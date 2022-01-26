Не забудьте включить. В WhatsApp добавляют важную функцию

WhatsApp продолжает работать над защитой пользовательских аккаунтов и вводит дополнительные методы безопасности, которые станут доступны в ближайшее время.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о двухэтапной аутентификации в веб-версии и настольном приложении WhatsApp. Для входа в учетную запись, помимо кода из SMS, пользователь должен будет также ввести заранее установленный пароль из шести цифр.

Двухфакторную аутентификацию по желанию пользователя можно будет включить или выключить, однако лучше оставить ее включенной. Напомним, что в большинстве мессенджеров, социальных сетей и других веб-сервисов вход с помощью SMS-кода и персонального пароля является обязательным.