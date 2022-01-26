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Не забудьте включить. В WhatsApp добавляют важную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
26.01.2022,  
15:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

WhatsApp продолжает работать над защитой пользовательских аккаунтов и вводит дополнительные методы безопасности, которые станут доступны в ближайшее время.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о двухэтапной аутентификации в веб-версии и настольном приложении WhatsApp. Для входа в учетную запись, помимо кода из SMS, пользователь должен будет также ввести заранее установленный пароль из шести цифр.

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Двухфакторную аутентификацию по желанию пользователя можно будет включить или выключить, однако лучше оставить ее включенной. Напомним, что в большинстве мессенджеров, социальных сетей и других веб-сервисов вход с помощью SMS-кода и персонального пароля является обязательным.

WhatsApp
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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