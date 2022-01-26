Немецкий музей расскажет о судьбе футболистов-евреев в годы нацизма

В четверг (Международный день памяти жертв Холокоста) Немецкий музей футбола в Дортмунде опубликует онлайн подробную энциклопедию преследовавшихся во времена нацизма футболистов-евреев. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Сотрудникам музея удалось собрать из множества источников и разместить на сайте под заголовком "Не забывать никогда" жизненный путь более чем 200 футболистов и футбольных функционеров, которые при Гитлере объявлялись вне закона, подвергались преследованиям, изгонялись из страны и зачастую погибали в застенках концлагерей. Эти люди, напоминает DPA, до прихода нацистов к власти составляли гордость немецкой футбольной культуры. Достаточно упомянуть Юлиуса Хирша, игрока национальной сборной, который погиб в концлагере Аушвиц (Освенцим).

"Национал-социалисты не только истребляли их физически, - говорит директор музея Мануэль Кирхнер, - но всячески старались уничтожить какую-либо память об этих людях". Имена успешных спортсменов еврейского происхождения удалялись из книг, журналов, газет, вычеркивались из списков рекордсменов. На командных фотоснимках безжалостно ретушировались их лица, на надгробных плитах выцарапывались их фамилии.

Своей энциклопедией, добавил директор, мы хотим напомнить людям о судьбе убитых нацистским режимом спортсменах, которые внесли важный вклад в развитие немецкого футбола. Ну и, кроме того, музей рассматривает предлагаемую энциклопедию как своего рода решительный протест против проявлений антисемитизма и расизма, которые, к сожалению, нет-нет, да случаются не только на стадионах.

Ознакомиться с этой уникальной энциклопедией можно на сайте fussballmuseum.de.