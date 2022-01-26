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26.01.2022 01:20
Рубрика: Экономика

Новый оператор модернизирует ГИС ЖКХ

Текст: Олег Капранов, Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с 1 апреля решением правительства передается АО "Оператор информационной системы" (совместное предприятие "Почты России", нынешнего оператора системы, и "Интер РАО").

Ему предстоит создать более удобные сервисы (например, можно будет проверить корректность квартплаты), мобильное приложение, интегрировать систему с порталом госуслуг, Единым госреестром недвижимости. Система была запущена в 2016 году. В 2017 году "Почта России" размещала на портале госзакупок заказ на 1,4 млрд рублей на выполнение работ по развитию программного обеспечения ГИС ЖКХ и созданию платежного функционала.

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