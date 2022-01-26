Обязательная маркировка безалкогольного пива может начаться с декабря 2022 года

Минпромторг подготовил Правила маркировки безалкогольного пива. Из них следует, что обязательная маркировка этой продукции в потребительской упаковке может начаться уже 1 декабря 2022 года.

Для безалкогольного пива в специализированной упаковке маркировку предлагается начать с 1 сентября 2022 года.

Точно такие же сроки введения обязательной маркировки ведомство ранее предложило для традиционного пива и слабоалкогольных напитков.

Эксперимент по маркировке пива (включая безалкогольное) и слабоалкогольных напитков начался в России с 1 апреля 2021 года и должен закончиться 31 августа 2022 года.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас уже маркируется молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары. Ранее Виктор Евтухов рассказывал "РГ", что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%. Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции. Вслед за пивом Минпромторг также предложил маркировать винодельческую продукцию.