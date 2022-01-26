Одна из ключевых целей Союзного государства - экономический суверенитет

Мир переживает масштабный кризис. Но благодаря совместным мерам торговый оборот между РФ и РБ за январь - август 2021 г. увеличился на 35% и достиг 25 млрд долл. До конца года планируется выйти на рекордные 37-38 млрд долл. На Россию приходится почти половина от всего внешнеторгового оборота Беларуси. Республика входит в четверку стран, с которыми РФ имеет наибольший объем торговли. Сегодня двустороннее авиасообщение составляет 85% от допандемийного уровня, а в железнодорожном сообщении страны практически восстановили прежние объемы перевозок; ожидается возобновление сообщения по линии Минск - Мурманск и Архангельск. Сняты ограничения на поездки частным автотранспортом.

На этом фоне одной из ключевых целей интеграции России и Беларуси остается обеспечение самодостаточности в условиях нарастания международной конкуренции. На экспертном уровне следует прорабатывать идею экономического суверенитета Союзного государства, которая позволит обеспечить максимальный уровень такой самодостаточности.

По мнению экспертов, России и Беларуси необходим комплекс мер, направленных на сокращение неопределенности в системе межгосударственного взаимодействия. Необходимы урегулирование базовых принципов формирования рынков, их универсализация с точки зрения сближения рыночных моделей обеих стран. Нужно найти способы и подходы унификации и гармонизации моделей рынков и способов регулирования и формирования цен на них. Помимо этого реализация союзных программ, направленных на гармонизацию макроэкономической, денежно-кредитной и валютной политики, даст возможность сформировать необходимые условия работы для предприятий стран СГ. Создание единой финансовой системы и единая валюта пока не включены в рамки союзных программ, однако эксперты должны представить соответствующие рекомендации. Реализация принятых программ, в частности интеграция предприятий, делает необходимым решение этого вопроса в обозримом будущем.

Союзная программа по формированию единых правил конкуренции - одна из важнейших. Кроме снятия административных, экономических и технических барьеров на пути взаимной торговли сельскохозяйственной и промышленной продукцией необходимо уделить внимание разработке и принятию мер по стимулированию общих производств и совместного научно-технического развития промышленности и сельского хозяйства.

Сотрудничество РФ и РБ - опорный элемент евразийской интеграции. 55% общей взаимной торговли внутри ЕАЭС приходится на торговлю между РФ и РБ. Но насколько сопоставимы программы интеграции по форматированию общих рынков и координации политики в разных сферах в СГ и в ЕАЭС? В обоих интеграционных объединениях речь идет о гармонизации налогового законодательства, создании общего финансового рынка, рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Однако в СГ программы более амбициозны и нацелены на решение тех проблем, которые ЕАЭС только готовится обсуждать.