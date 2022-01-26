Олимпийское единство: зимние игры в Пекине сплотили глобальные медиа

Высокотехнологичная зимняя Олимпиада - событие для всех. Такой тезис стал лейтмотивом глобального медиафорума, организованного Медиакорпорацией Китая в преддверии игр в Пекине. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Цель глобального медиа-форума - объединить ведущие СМИ мира для освещения игр и во имя объективной журналистики.

У глобального форума медиаинноваций - важная дипломатическая роль, считают участники дискуссий. В форуме 26 января 2022 года приняли участие 145 медийных структур и международных организаций из 78 стран мира.

"В мире ожидаются перемены, которые обостряет пандемия - беспрецедентная за последние сто лет. Судьбы всего человечества взаимосвязаны, как никогда ранее. Сейчас всем нам нужна сплоченность", - признали участники форума.

Именно поэтому была отмечена необходимость отстаивания справедливого подхода к подаче информации, подлинности новостных сообщений, распространения таких общечеловеческих ценностей, как свобода, демократия, правда, мир. Подчеркнуто, что это - "священная миссия СМИ, к которой обязывает нынешняя эпоха".

При этом китайская сторона выразила готовность поддержать международное медиа-сотрудничество при помощи современных технологий. Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн заверил, что готов делиться новейшими технологиями вещания на основе связи пятого поколения, искусственного интеллекта и трансляций в сверхвысоком разрешении.

"Сплоченность и сотрудничество - ценности, способствующие процветанию и развитию человечества, преодолению общих вызовов, это также и главные олимпийские принципы", - отметили участники форума, договорившись проводить подобные встречи регулярно в будущем.