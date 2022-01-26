"Омикрон"-вариант коронавируса оказался самым живучим на поверхностях

Стремительность распространения "омикрон"-варианта коронавируса напрямую связана с его живучестью на некоторых поверхностях. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Киото.

Как говорится в исследовании, которое опубликовал портал Biorxiv, "омикрон" может жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие варианты вируса.

Например, приводятся такие данные: исходный, уханьский, вариант коронавируса мог продержаться на пластике 56 часов, "дельта" - 114 часов. "Омикрон" же живет на пластиковых поверхностях около 193,5 часа. Возможно, именно поэтому "омикрон" заместил предшествующие варианты коронавируса и стал молниеносно размножаться.

По данным Роспотребнадзора, инкубационный период у "омикрона" значительно короче - от 2 до 5 дней. У предыдущего варианта коронавируса он составлял в среднем 6-8 дней.

Передается этот штамм в 7 раз быстрее, по сравнению с "дельтой". Человек, заболевший "омикрон"-вариантом, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

"Омикроном" чаще заражаются дети.

В окружающей среде, на поверхностях "омикрон" уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.