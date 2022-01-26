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26.01.2022 15:48
Рубрика: Экономика

Оверчук отметил положительную динамику устранения барьеров на рынке ЕАЭС

Текст: Матвей Линник

Работа по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходит успешно. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на заседании подкомиссии по экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и интеграции.

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По его словам, надо продолжать "держать руку на пульсе", чтобы не допустить принятия решений, которые могут быть квалифицированы как барьеры.

Участники заседания также положительно оценили практику использования цифровых проектов в рамках союза, в том числе "Путешествую без COVID-19" и "Работа в ЕАЭС".

Оверчук напомнил, что в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в этом и следующем году предусмотрены более 200 мероприятий. По его словам, федеральные органы исполнительной власти должны занимать проактивную позицию в вопросе реализации стратегии.

Экономика ВЭД Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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