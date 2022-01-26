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26.01.2022 13:14
Рубрика: Власть

Песков назвал безболезненными призывы "заморозить" активы Путина

Текст: Кира Латухина

Санкции США против высшего руководства России, которыми грозят в Вашингтоне, не будут болезненными, ведь чиновникам давно запрещено иметь зарубежные счета. Но такие действия станут политически деструктивными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая журналистам.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов представителей российского руководства, банковских счетов, движимости и недвижимости", - сказал Песков. "Это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают их у тех, кто профессионально занимается Россией, потому что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено", - напомнил он.

"Конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Это не болезненно, это деструктивно политически", - добавил он, говоря о планах ввести санкции против Владимира Путина. На вопрос, по-прежнему ли зарплата президента находится в Банке "Россия", который находится под санкциями, Песков ответил: "Безусловно".

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